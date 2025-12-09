AKTUELNO

Zadruga

Ne ponižavaš me ti, već samu sebe: Hana shvatila da Neria nikad nisu doticale njene suze, on ostao zabezeknut! (VIDEO)

Bez teksta!

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji nastavili su svoj razgovor u kom je ona shvatila da je ne ponižava Nerio već samu sebe i tom prilikom se dodatno rasplakala.

- Ti si meni iza leđa odveo dete tamo, kada sam ti rekla da neću više moje dete tamo da kroči zbog čega si se ti žalio. Sada ti ti isti ljudi kače dete svuda i ponižavaju ga - rekla je Hana.

- Sad ću da izađem da im polupam telefone - rekao je Nerio.

- U pravu si, ne ponižavaš me ti već ponižavam samu sebe. Idi tamo - rekla je Hana.

- Ne mogu, isfrustrirao sam se. Ne mogu da idem dok ti tu plačeš - rekao je Nerio.

- Mogao si uvek da izdržiš dok ja plačem - rekla je Hana.

- U pravu si, najgori sam uvek bio - rekao je Nerio ironično.

