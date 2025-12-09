AKTUELNO

Zadruga

TRENUTAK ISTINE: Aneli otkrila kojim učesnicima želi da vidi leđa, pa im na taj način OLAKŠALA boravak u Eliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odluka je doneta!

Veliki šef poslao je važno pismo na adresu Bele kuće, a pročitao ga je ovonedeljni vođa, Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, danas će vođa odlučiti ko će boraviti u kući Odabranih. Aneli će otkriti kojim učesnicima želi da vidi leđa, te će imenovanjem ponaosob, njih osmoro biti novi Odabrani. Odabrani koje Aneli odabere, mogu odmah nakon što ih imenuje da se presele tamo. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miljana Kulić, veoma si loša osoba. Zorice, tvoje vreme je isteklo, trebalo bi da odeš kući. Mina, ne dopada mi se tvoje ponašanje. Jovane, igraš se sa Milosavom, a ona je starija žena, to mi se nikako ne sviđa. Dačo, tebi želim da vidim leđa, znaš i sam kakvo je moje mišljenje o tebi. Sale, tebe biram zbog incidenta koji si imao sa Lukom. Janjuše, takođe i tebi želim da vidim leđa - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

