VELIKE PRIPREME: Učesnici vredno smišljaju koreografiju za još jednu SPEKTAKULARNU žurku u Eliti! (VIDEO)

Vredni poput pčela!

Borislav Terzić Terza, Bora Santana i Filip Đukić razgovarali su sa robotom Tošom o koreografiji, koju planiraju da spreme za večerašnju žurku.

- Ja ću večeras da se obučem veoma ženstveno, Gagi i mei je mesečnica, jedva čekam - rekla je Matora.

- Maja bi učestvovala u večerašnjoj koreografiji, ali ona je operisana, ne može da igra - kazao je Bora.

- Večeras moramo da izgrmimo za koreografiju Džipsi Kingsa, baš. Za devojke je dobro da imaju šire one suknjice, možda i zvoncare, da bude svega - kazao je Filip.

Autor: S.Z.