VI STE NERADNICI TEŠKE KATEGORIJE: Džehva pobesnela zbog aljkavosti pojedinih učesnika, šokirana onim što je zatekla u KUHINJI! (VIDEO)

Alegrična na lenjost!

Gordana Džehverović stigla je u Belu kuću, kako bi proverila koliko su učesnici Elite tokom nedelje za nama brinuli o Beloj kući.

- Vi ste neradnici teške kategorije. Pogledajte, koliko je kuća lepo okićena, ukrašena, a vi se pravite da ste blesavi. Sve mora da se sredi, da bude očišćeno i čisto, da ne ponavljam to više puta. Nešto mi smrdi ovde u kuhinji, veoma bazdi. Frižider mora da se očisti, to je neophodno. Kutlaču ste bacili ovde negde iza, stašno. Jao...majko mila. - kazala je Džehva.

Autor: S.Z.