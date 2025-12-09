Šok!
Gordana Džehverović sazvala je hitan higijenski sastanak, te je učesncima Elite udelila ovonedeljna zaduženja.
- Treba da radite, a vi se pravite kao da ste gospoda iz Pariza. Morate da se pokrenete i rešite da nešto uradite, lepo vam kažem. Mislim da je zaista vreme da se malo dozovete mapeti i očistite šta treba - kazala je Džehva.
- Ja samo imam da kažem da neko ko je ukrao moje stvari, treba da ih vrati. Neću da ponavljam nekoliko puta - rekao je Terza.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.