TENZIJA RAPIDNO RASTE: Džehva sazvala hitan higijesnski sastanak kako bi podelila nedeljna zaduženja, učesnici daju sve od sebe da pobegnu od obaveza! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gordana Džehverović sazvala je hitan higijenski sastanak, te je učesncima Elite udelila ovonedeljna zaduženja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba da radite, a vi se pravite kao da ste gospoda iz Pariza. Morate da se pokrenete i rešite da nešto uradite, lepo vam kažem. Mislim da je zaista vreme da se malo dozovete mapeti i očistite šta treba - kazala je Džehva.

- Ja samo imam da kažem da neko ko je ukrao moje stvari, treba da ih vrati. Neću da ponavljam nekoliko puta - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

