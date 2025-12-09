TENZIJA RAPIDNO RASTE: Džehva sazvala hitan higijesnski sastanak kako bi podelila nedeljna zaduženja, učesnici daju sve od sebe da pobegnu od obaveza! (VIDEO)

Šok!

Gordana Džehverović sazvala je hitan higijenski sastanak, te je učesncima Elite udelila ovonedeljna zaduženja.

- Treba da radite, a vi se pravite kao da ste gospoda iz Pariza. Morate da se pokrenete i rešite da nešto uradite, lepo vam kažem. Mislim da je zaista vreme da se malo dozovete mapeti i očistite šta treba - kazala je Džehva.

- Ja samo imam da kažem da neko ko je ukrao moje stvari, treba da ih vrati. Neću da ponavljam nekoliko puta - rekao je Terza.

Autor: S.Z.