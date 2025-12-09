AKTUELNO

Zadruga

Luka će doživeti fras: Aneli i Anđelo iskoristili novu priliku da ćaskaju, on morao da je pecne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nije ostao imun!

Anđelo Ranković došao je do hotela u kom boravi kako bi uzeo stolicu za šišanje, a u jednom trenutku nije izdržao da ne pecne Aneli Ahmić zbog haosa s Lukom, obzirom da ga je on predvideo još na početku ''Igre istine''.

- Uzeću ovu stolicu da se ošišam i vratiću je - rekao je Anđelo.

- Fino si započeo igru - smejala se Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš da sam znao - rekao je Anđelo.

- Je l' Anita završila? - upitala je Aneli.

- Da - odgovorio je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

