Odlepio: Uroš priznao koliko je zaljubljen u Boru Santanu, ne krije svoju oduševljenost (VIDEO)

Popustile mu kočnice!
Uroš Stanić priznao je Anastasiji Brčić koliko je odlepio za njenim bivšim dečkom, Borom Santanom.
- Simpatičan mi je, ali ne želim da nastavljam priču sa njim - rekao je Uroš.
- Ja mislim da si ti više zaljubljen u njega nego ja - rekla je Anastasija.
- Pa dobro, harizmatičan je i zanimljiv je. Ima facu kao jagnje akd je tužan. Presladak je, šećer, samo da smrša - rekao je Uroš.
- 20 kilograma i ja sam mu rekla - rekla je Anastasija.
Autor: A.Anđić