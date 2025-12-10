AKTUELNO

Zadruga

Odlepio: Uroš priznao koliko je zaljubljen u Boru Santanu, ne krije svoju oduševljenost (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popustile mu kočnice!

Uroš Stanić priznao je Anastasiji Brčić koliko je odlepio za njenim bivšim dečkom, Borom Santanom.

- Simpatičan mi je, ali ne želim da nastavljam priču sa njim - rekao je Uroš.

- Ja mislim da si ti više zaljubljen u njega nego ja - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa dobro, harizmatičan je i zanimljiv je. Ima facu kao jagnje akd je tužan. Presladak je, šećer, samo da smrša - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- 20 kilograma i ja sam mu rekla - rekla je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Sad je jasno kojoj pripada srce Filipa Đukića: Teodora za minut pala u zaborav, on daje sve od sebe da smuva Maju! (VIDEO)

Zadruga

Ne osuđuje Gastoza koji je ovde... Luka konačno izneo pravo mišljenje o Mileni Kačavendi, sve joj sasuo u lice! (VIDEO)

Zadruga

Prepustili se strastima: Bebica i Teodora se dohvatili pod jorganom, ponovo pogazili svoju reč! (VIDEO)

Zadruga

VRELA AKCIJA ANITE I FILIPA: Zatresli jorgan planinu pred punom sobom (VIDEO)

Domaći

Maja i Filip na korak do poljupca: Ona neće da mu bude utorak devojka, Đukić ne prestaje da je LJUBI PO VRATU! (VIDEO)

Zadruga

MARATONSKA AKCIJA FILIPA I VANJE: Nikad žešći se*s pred punom sobom, sve puca od strasti (VIDEO)