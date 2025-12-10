AKTUELNO

Zadruga

SKANDAL! Miljana nasrnula na Boginju, obezbeđenje preplavilo sobu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Nakon što je Miljana Kulić napravila haos u spavaćoj sobi kada je uništila stvari Ivana Marinkovića i razbacala još mnoge, Tanja Stijelja Boginja odlučila je da uzme Miljanine dezodorasne i da razdeli sa cimerima.

Ovaj potez je dodatno razjario Miljanu koja je krenula u potragu za Boginjinim stvarima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukrala si moju kozmetiku i tražiš fejk svađu lopove. Samo neka te nagovara Ivan. PLatićeš apsolutno za sve - govorila je Miljana.

- Svu sam hranu podelila - rekla je Boginja.

- I treba - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ćeš ostati bez ičega i šetati u tangama - rekla je Miljana.

- M*š bolesnice - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

