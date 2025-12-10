MAMA MI JE NA APARATIMA! Aneli sigurna da je Grofica van sebe zbog njenog poljupca sa Alibabom! (VIDEO)

Shvatila šta je uradila.

Aneli Ahmić i Dača Virijević pričali su ovog jutra o poljupcu koji se dogodio sinoć između Aneli i Asmina Durdžića.

- Ti si došla ovde jer si bila ogorčena jer je otišao kod Stanije. Sve si uvela ovde - rekao je Dača.

- Nisam ja - pravdala se Ahmićeva.

- Ti si prva, a ostali su ulazili jedan po jedan i na kraju vas dvoje završite zajedno u krevetu - rekao je Virijević.

- Sve ovo pred Novu godinu, sreća pa mi niko neće doći - rekla je Aneli.

- Mustafa je bio za Staniju, sad tebe hvali, izgleda da je odj*baus. Vas dvoje ste najgori, zaj*bali ste sve živo. On govori da mu se sviđa Maja, ti da voliš Luku, završite zajedno - naveo je Dača.

- Ja njega znam šta će on pričati i kako će, znam ga napamet. Sreća da sam ovde - rekla je Aneli.

- Ako se produži izolacija, da zameniš omiljenog - rekao je Dača.

- Mama mi je u šoku, mama mi je na aparatima, cela kuća, tetka, mama, znam šta one rade sad, sad pričaju: "Jao šta je napravila" - rekla je Aneli.

Autor: R.L.