AKTUELNO

Zadruga

MAMA MI JE NA APARATIMA! Aneli sigurna da je Grofica van sebe zbog njenog poljupca sa Alibabom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Shvatila šta je uradila.

Aneli Ahmić i Dača Virijević pričali su ovog jutra o poljupcu koji se dogodio sinoć između Aneli i Asmina Durdžića.

- Ti si došla ovde jer si bila ogorčena jer je otišao kod Stanije. Sve si uvela ovde - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja - pravdala se Ahmićeva.

- Ti si prva, a ostali su ulazili jedan po jedan i na kraju vas dvoje završite zajedno u krevetu - rekao je Virijević.

- Sve ovo pred Novu godinu, sreća pa mi niko neće doći - rekla je Aneli.

- Mustafa je bio za Staniju, sad tebe hvali, izgleda da je odj*baus. Vas dvoje ste najgori, zaj*bali ste sve živo. On govori da mu se sviđa Maja, ti da voliš Luku, završite zajedno - naveo je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja njega znam šta će on pričati i kako će, znam ga napamet. Sreća da sam ovde - rekla je Aneli.

- Ako se produži izolacija, da zameniš omiljenog - rekao je Dača.

- Mama mi je u šoku, mama mi je na aparatima, cela kuća, tetka, mama, znam šta one rade sad, sad pričaju: "Jao šta je napravila" - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

GROFICA NA APARATIMA! Jasmina Ahmić javno vređa ćerku Aneli zbog poljupca s Alibabom, evo šta je poručila!

Zadruga

Ovo niko nije očekivao: Evo šta radi Sofija Janićijević u Eliti dok Terza uživa gledajući slike svoje ćerke (VIDEO)

Društvo

Novosađanka bacila džak pun novca u kontejner! Kad je shvatila, usledila scena kao na filmu

Zadruga

ILI OTAC NJENOG DETETA, ILI SITA I GROFICA! Asmin postavio Aneli ultimatum, preko ovoga neće da pređe! (VIDEO)

Zadruga

BEZUSPEŠAN POKUŠAJ! Gastoz prekoreo Karića zbog dobacivanja Anđeli, on mu udario kontru: To je zato što sam... (VIDEO)

Extra

Tetovirala se na putovanju pa zažalila: Plakala kada je došla kući, tek onda je saznala značenje tetovaže