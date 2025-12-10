VI STE TAKAV BLAM! Terza i Dača pokušali da dozovu Aneli pameti, pa digli ruke! (VIDEO)

Dali su sve od sebe.

Bora Terzić Terza i Dača Virijević pokušali su da dozovu pameti Aneli Ahmić, a ubrzo im se pridružio Lepi Mića.

- Vi ste takav blam, blamirate porodicu, decu, nema sreće tu - rekao je Terza.

- Ja nisam srećna s njim

- Vi dva dana ne možete da spojite da ste dobri - rekao je Terza.

- Čim ti imaš potrebu da se ljubiš sa Asminom, tu je ljubav o k*rcu. Oni svi lažu, Aneli je jedina iskrena - rekao je Dača.

- Ona da je pametna ne bi kap alkohola okusila, ona se razapela između Luke, Asmina, Nore, ti se stalno prebacuješ - rekao je Lepi Mića.

- Nisam htela da idem, i samo me prebaci da mi je top, ja Luku videla nisam na mapi - rekla je Aneli.

Autor: R.L.