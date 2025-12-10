AKTUELNO

Zadruga

VI STE TAKAV BLAM! Terza i Dača pokušali da dozovu Aneli pameti, pa digli ruke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dali su sve od sebe.

Bora Terzić Terza i Dača Virijević pokušali su da dozovu pameti Aneli Ahmić, a ubrzo im se pridružio Lepi Mića.

- Vi ste takav blam, blamirate porodicu, decu, nema sreće tu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam srećna s njim

- Vi dva dana ne možete da spojite da ste dobri - rekao je Terza.

- Čim ti imaš potrebu da se ljubiš sa Asminom, tu je ljubav o k*rcu. Oni svi lažu, Aneli je jedina iskrena - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona da je pametna ne bi kap alkohola okusila, ona se razapela između Luke, Asmina, Nore, ti se stalno prebacuješ - rekao je Lepi Mića.

- Nisam htela da idem, i samo me prebaci da mi je top, ja Luku videla nisam na mapi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Plačem nad sudbinom: Terza dotučen svojom situacijom, učesnici pokušali da mu uliju tračak nade za Milicu i njihovo dete! (VIDEO)

Domaći

KONTROVERZNIJA NEGO IKAD! Miljana napravila pravi SPEKTAKL svojim provokativnim nastupom, pa zajedno s Darjanom izrecitovala pesmicu i nasmejala sve d

Zadruga

SPREMNI DA PRIREDE IZNENAĐENJE VEČERI: Uroš i Jordanka pre spektakla za Anđelu i Gastoza rešili da zatraže OVO od Drveta! (VIDEO)

Zadruga

Oni su krenuli da slave pobedu: Evo ko je pružio maksimum u izazovu (VIDEO)

Zadruga

Oglasila se sirena: Radnici ubeđeni da su ispunili zadatak do pauze, evo koliko su pahulja napravili (VIDEO)

Zadruga

'BIO JE UZ MENE, TO MU NEĆU ZABORAVITI!' Aneli progovorila o POMIRENJU sa Urošem, Stanić se slomio i prolio MORE SUZA! (VIDEO)