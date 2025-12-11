AKTUELNO

RAZVEZALA JEZIK: Miljana istakla da Aneli spaja Maju sa Filipom kako bi je odvojila od Luke, pa iznela tvrdnju da bi Marinkovićeva bila sa Asminom! (VIDEO )

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aniti Stanojlović.

- Zašto si poludela na Aneli sinoć? - glasilo je pitanje.

- Sipala je Filipu alkohol u usta i uhvatila ga za ruku. Znam da je Luka isto to njoj zamerio. Aneli je rekla da je ne zanima što je to uradila, znam da me je vređala kod njega - rekla je Anita.

- Nisam se nabacivala Filipu. On je prišao Maji i meni. Govorila sam mu da je Maja za njega. Nisam mu se nabacivala, imam pravo na to da kažem da mi je lep par sa Majom. nisam želela da odustanem u tome, a Anita mi je zbog toga govorila da sam ku*vetina. Tačnije, ona je mislila da ja muvam Filipa - kazala je Aneli.

- Nije mene Aneli muvala. Ja sam rekao da me ne mešaju žene u njihove rasprave - kazao je Filip.

- Što se tiče Aneli i Maje, moje viđenje je tako da s obzirom na to da se ovo dogodilo između Luke i Aneli, ona želi da skloni Maju od njega, jer je on sad slobodan. Odjednom joj se javilo da su Filip i Maja lep par, kako da ne. Da je Filip želeo da bude sa Majom, bio bi. Što se tiče Maje, da joj smeta Asminovo ponašanje, sklonila bi ga od sebe. Maja bi bila sa Asminom, samo da bude u centru pažnje, a ne jer joj se dopada - rekla je Miljana.

- Što se tiče Aneli i mene, mi nismo u svađi. Ja nisam flertovala sa Filipom, to moram da naglasim.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

