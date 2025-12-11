AKTUELNO

Pa ovo nema nigde! Teodora se ponovo petlja u lažima, učesnici saznali da je Aneli namerno poturala Anđelu stopala (VIDEO)

Šok!

Sledeće pitanje pročitano je Teodori Delić.

- Kažeš da ti je Bebica najbolji, zašto si uletela sa Đukićem u kombinaciju - glasilo je pitanje.

- Prema Nenadu sam jedino imala emociju, a prema Filipu nisam izgradila nikakvu emociju. Filip i ja smo bili u fazi upoznavanja, ja se ne sećam nikakvih vrelih akcija. Nije najbolji, ali sam imala emocije prema njemu jedino, ne kažem da je on najbolji - rekla je Teodora.

- Ja se ne sećam da je rekla najbolji, možda je rekla po pitanju lojalnosti. Ja ne znam da je Teodora porekla nešto što smo pričali, dok nismo pričali, ja sam mislio da sam najbolje stvari uradio za nju, ali kada mi je pričala sve ono što je njoj smetalo, a ja zanemarivao, ispada da nisam najbolji - rekao je Bebica.

- Pretpostavljam da je to neko nezadovoljstvo u vezi dovelo do cele ove naše situacije, ne može da se ospori da je Bebica lojalan i da je drži kao malo vode na dlanu, ali sam takođe stava da žene to vrlo brzo smori - rekao je Đukić.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Opet flertuješ sa Anđelom u hotelu i uporno mu poturaš stopala da primeti - glasilo je pitanje.

- Ja ti nikada nisam pokazala stopala u hotelu - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić

