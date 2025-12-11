Tenzija u vazduhu raste! Ivan i Miljana jedno do drugoga, sledi karambol?! (VIDEO)

Ivan Marinković sedeo je u pušionici, te je tako pušio svoju cigaretu, a tu je na manje od metar od njega sedela i Miljana Kulić.

Naime, opšte je poznato da su njih dvoje u veoma velikom sukobu, te i da su tokom emisije "Pitanja gledalaca" pljuštale uvrede na sve strane, a atmosfera u pušionici, kao i tenzija, sve više su rasle kako su se sve duže zadržavali na istom mestu. Kako će ovaj odnos teći na dalje, ostaje nam samo da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić