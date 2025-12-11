Više ne želi da bude Filip nego Alibaba: Bebica pronašao novog muškarca na kog želi da se ugleda! (VIDEO)

Nenad Macanović Bebica proteklih dana našao se na meti osuda ukućana i gledalaca kako želi da bude Filip Đukić i da je počeo da ga kopira u svemu, ali čini se da mu Filip više nije interesantan, te je prešao na Asmina Durdžića i počeo da se ugleda na njega.

Naime, on je sad uzeo da priča onako smešno sa Teodorom Delić, kao što to Asmin često radi sa Aneli Ahmić i što je radio sa svojom ćerkicom Norom, te je evidentno da je Bebica pronašao svog novog uzora. Da li će kopirati još neke Alibabine postupke, ostaje nam da pratimo.

Autor: N.Panić