Više ne želi da bude Filip nego Alibaba: Bebica pronašao novog muškarca na kog želi da se ugleda! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Hit!

Nenad Macanović Bebica proteklih dana našao se na meti osuda ukućana i gledalaca kako želi da bude Filip Đukić i da je počeo da ga kopira u svemu, ali čini se da mu Filip više nije interesantan, te je prešao na Asmina Durdžića i počeo da se ugleda na njega.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

