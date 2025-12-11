AKTUELNO

Zadruga

Ko te poznavao, ni pakao mu nije teško pao: Maja ne može da izdrži bez peckalica sa Alibabom, dobila brutalnu povratnu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne mogu da odole!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nisu uspeli da izdrže bez komunikacije jer su se peckali, a on joj je ovog puta direktno stavio do znanja da nema herca da prizna simpatije prema njemu.

pročitajte još

Smaraš me, psihopato: Maja kao paćenica moli Anitu da joj pozajmi stvari, ona je nikad žešće oduvala! (VIDEO)

- Izgubio sam papuče zbog ove monstrumke - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav si ti prevarant, ko je tebe poznavao njemu ni pakao nije teško pao - rekla je Maja.

- Najveći prevarant si ti jer si cava koja nema hrabrosti - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Neću više s njom da imam ikakvog posla: Alibaba rešio da se potpuno skloni od Maje, a evo šta kaže za Aneli nakon vrele noći u hotelu! (VIDEO)

- Nemoj da mi se obraćaš uopšte bre, je l' ti jasno? - upitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Monstrume - dodao je Alibaba.

pročitajte još

Tami obavezno lajk i pesmu: Anita ponovo poslala poruku misterioznom muškarcu uz Reljin hit! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ko da sutra ne postoji: Terza i Sofija jedva dočekali da se osame, pa se prepustili strastima! (VIDEO)

Zadruga

Pao nikad žešći se*s u izolaciji: Zola i Matea podivljali u sitne sate, sve pršti od strasti! (VIDEO 18+)

Zadruga

Prizor kao u dobra stara vremena: Sofija pozvala Terzu u šetnju, on ovu ponudu nije mogao da odbije! (VIDEO)

Zadruga

NE MOGU DA SE OBUZDAJU: Hemija između Aneli i Luke očiglednija nego ikad! (VIDEO)

Zadruga

SPREMNI ZA ODLAZAK PRED OLTAR! Aneli i Janjuš priznali sve o planovima za budućnost, ona istakla da je spremna da mu se zavetuje na VEČNU LJUBAV: BIĆU

Zadruga

Tandem bez konkurencije: Mateja i Sofi ponovo izdominirali, energije im se potpuno stopile, a onda su pali vreli zagrljaji! (VIDEO)