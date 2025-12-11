Ko te poznavao, ni pakao mu nije teško pao: Maja ne može da izdrži bez peckalica sa Alibabom, dobila brutalnu povratnu! (VIDEO)

Ne mogu da odole!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nisu uspeli da izdrže bez komunikacije jer su se peckali, a on joj je ovog puta direktno stavio do znanja da nema herca da prizna simpatije prema njemu.

- Izgubio sam papuče zbog ove monstrumke - rekao je Alibaba.

- Kakav si ti prevarant, ko je tebe poznavao njemu ni pakao nije teško pao - rekla je Maja.

- Najveći prevarant si ti jer si cava koja nema hrabrosti - rekao je Alibaba.

- Nemoj da mi se obraćaš uopšte bre, je l' ti jasno? - upitala je ona.

- Monstrume - dodao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić