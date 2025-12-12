Ne znam šta bih rekla, ostala sam u šoku: Nakon što su Sofija i Terza obnovili odnos, pozvali smo Sandru, evo šta nam je rekla!

Sofija Janićijević, prethodne sezone stupila je u odnos sa tada zauzetim Borom Terzićem Terzom, koji je prevario trudnu verenicu Milicu Veličković, a kako su sada u "Eliti 9" obnovili romansu, pozvali smo njenu bivšu drugaricu, članicu "Kačavendinog klana", Sandru Obradović!

Prethodne sezone, jedna od glavnih tema koja je potresla čitavu javnost, jeste situacija kada je Bora Terzić Terza prevario svoju trudnu verenicu Milicu Veličković sa Sofijom Janićijević, ali ubrzo nakon Miličinog ulaska u rijaliti, njih dvoje su raskinuli, te se tako nisu pomirili sve do kraja sezone.

Njih dvoje nisu uopšte komunicirali do kraja "Elite 8", s obzirom na to da je Milica striktno Terzi zabranila odnos sa Sofijom jer je Sofija, kako je tada Milica navodila, direktno uticala na njeno zdravlje tokom trudnoće, a i samim tim na zdravlje, kako je rekla, bebe, ćerkice Barbare.

Nakon samo nekoliko meseci, tačnije, pre neki dan, Terza i Sofija su se pomirili na žurki, kada su "isplakali dušu", otvorivši se jedno drugom o svim osećanjima koje su duboko zakopali u sebi, te je tako ovaj postupak šokirao naciju. Sada, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenom bivšom drugaricom, članicom "Kačavendinog klana", Sandrom Obradović, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala ovaj odnos.

- Iskreno ne znam šta bih vam rekla jer sam ostala u šoku. Nisam znala da ga i dalje voli, ali očigledno da to nije znala ni ona, niti je bila toga svesna dok se nije našla u istom prostoru ponovo sa njim. A Terza kao Terza - Njemu je svaki utorak rezervisan za plač partiju, tako da od njega me suze uopšte nisu začudile nimalo. Svakako njihov život, njihova stvar, ako se stvarno vole i dalje ja im želim svu sreću, mada ne verujem da bi to moglo da funkcioniše kako treba nakon svega. Kad jednom pukne, puklo je - izjavila je Sandra za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić