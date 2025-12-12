AKTUELNO

Domaći

Ima mesta za Sofiju u Kaluđerici?! Njegova porodica navija za Terzinu vezu sa Janićijevićevom, ovo su svi detalji

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bora Terzić Terza, bivši fudbaler i učesnik "Elite 9", nedavno je obnovio odnos sa Sofijom Janićijević, sa kojom je prethodne sezone prevario svoju trudnu verenicu Milicu Veličković, a sada se za Pink.rs oglasio njegov najbolji drug, Danijel Dujković Munjez, koji nam je sve otkrio!

Prethodne sezone, jedna od gorućih tema, kako u medijima, tako i u Beloj kući, a koja je potresla čitavu javnost, jeste situacija prevara trudne verenice Milice Veličković, od strane njenog verenika Bore Terzića Terze sa Sofijom Janićijević. Ubrzo nakon Miličinog ulaska u rijaliti, njih dvoje su raskinuli, te se tako nisu pomirili sve do kraja sezone.

Foto: pink.rs, E-stock/Rajko Ristić

Njih dvoje nisu uopšte komunicirali do kraja "Elite 8", s obzirom na to da je Milica striktno Terzi zabranila odnos sa Sofijom jer je Sofija, kako je tada Milica navodila, direktno uticala na njeno zdravlje tokom trudnoće, a i samim tim na zdravlje, kako je rekla, bebe, ćerkice Barbare. Sada, kako su oni u "Eliti 9" spustili loptu, isplakali se jedno drugom i otvorili dušu, a potom i ljubili, pozvali smo njegovog najboljeg druga Danijela Dujkovića Munjeza.

- Mislim da je prešla preko svih svojih reči, Terza kao Terza, to će da traje još mesec dana. Kose mu se stvari koje je govorio u osmici za nju, sada odjednom opet kontra. Sigurno su pre njegovi za Sofiju, nego za Minu i to je to - bilo je sve što nam je Munjez rekao kada smo ga pozvali.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Showbiz

Izdao je porodicu, pa što ne bi i Milicu? Terzin brat urnisao Boru zbog javne preljube, otkrio detalje njihovog odnosa: Izbacili su ga iz kuće, živeo

Domaći

NEKA ON REŠAVA SVOJE PROBLEME: Terzin brat za Pink.rs otkrio da li se ČUO sa Milicom Veličković, Ana Spasojević sigurna da mu je jedino ona ispala PRA

Domaći

Ekskluzivno! Prvo oglašavanje Terzine majke nakon što je prevario trudnu verenicu: Van sebe sam od šoka! Čula sam se sa Milicom, rekla sam joj...

Domaći

Takve mamlaze treba uštrojiti! Vanja Živić zarežala na preljubnika Terzu: Gleda sebe, a ne trudnu verenicu

Domaći

BEBO MOJA, KOLIKO NAM JE SAD TEŠKO: Trudna Milica Veličković se obratila nerođenom detetu dok Terza uživa pored Sofije u Eliti (FOTO)

Domaći

Ulazim zbog nas i naše bebe! Ove bajke je Terza pričao trudnoj verenici pre manje od mesec dana, a sada ima novu devojku: Zaljubljen sam u Milicu, dru