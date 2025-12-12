Ima mesta za Sofiju u Kaluđerici?! Njegova porodica navija za Terzinu vezu sa Janićijevićevom, ovo su svi detalji

Bora Terzić Terza, bivši fudbaler i učesnik "Elite 9", nedavno je obnovio odnos sa Sofijom Janićijević, sa kojom je prethodne sezone prevario svoju trudnu verenicu Milicu Veličković, a sada se za Pink.rs oglasio njegov najbolji drug, Danijel Dujković Munjez, koji nam je sve otkrio!

Prethodne sezone, jedna od gorućih tema, kako u medijima, tako i u Beloj kući, a koja je potresla čitavu javnost, jeste situacija prevara trudne verenice Milice Veličković, od strane njenog verenika Bore Terzića Terze sa Sofijom Janićijević. Ubrzo nakon Miličinog ulaska u rijaliti, njih dvoje su raskinuli, te se tako nisu pomirili sve do kraja sezone.

Njih dvoje nisu uopšte komunicirali do kraja "Elite 8", s obzirom na to da je Milica striktno Terzi zabranila odnos sa Sofijom jer je Sofija, kako je tada Milica navodila, direktno uticala na njeno zdravlje tokom trudnoće, a i samim tim na zdravlje, kako je rekla, bebe, ćerkice Barbare. Sada, kako su oni u "Eliti 9" spustili loptu, isplakali se jedno drugom i otvorili dušu, a potom i ljubili, pozvali smo njegovog najboljeg druga Danijela Dujkovića Munjeza.

- Mislim da je prešla preko svih svojih reči, Terza kao Terza, to će da traje još mesec dana. Kose mu se stvari koje je govorio u osmici za nju, sada odjednom opet kontra. Sigurno su pre njegovi za Sofiju, nego za Minu i to je to - bilo je sve što nam je Munjez rekao kada smo ga pozvali.

Autor: Nikola Žugić