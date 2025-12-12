Ne dozvoljava da mu unište ljubav sa Minom: Viktor raskrinkao Anastasijin flert sa njim, Bora stavio odmah ružičaste naočare (VIDEO)

Pokazao zube!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anastasija Brčić i Dačo Virijević ogovaraju Minu i Vitkora.

- U Anastasiji vidim sujetu i ljubomoru. Ona nije bila za mene, nismo se poklopili. Ja kad se poklopim budem harizmatičan i zanimljiv - rekao je Viktor.

- Dača je kavarn kao šupalj zub, inače moj prijatelj. Ona je do pre dvana govorila o Muratu i onda ide i ljubi se sa Borom - rekla je Mina.

- Ja mislim da on nije zreo, nekako mi je prazan - rekla je Anastasija.

- Ona kad god raskine sa njim dolazila je kod mene i govorila kako sam ja se*si i ponižavala ga je najstrašnije - rekao je Viktor.

- Ja to nikad nisam rekla - rekla je Anastasija.

- Ja njoj verujem - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić