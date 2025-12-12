TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Aneli priželjkuje još jedno dete sa Asminom, Luka rešio da se zbliži sa Majom, Terza priznao koliko su jake emocije prema Sofiji, a Teodora ponovo ponizila Bebicu!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Tokom noći za nama, voditeljka Ivana Šopić je učesike Elite suočila sa dešavanjima, koja su najradije želeli da sakriju od očiju javnosti.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Asmina Durdžića sa žurke kad joj je on rekao da želi da joj napravi sina.

- Sećam se svega od početka do kraja noći i volela bih da vidim sve da se i on priseti. Naravno da se svega on seća. Alkohol nas je pustio ujutru kad smo legli - govorila je Aneli.

- Ja se stvarno ne sećam ničega. Ja sam se ujutru probuido i razmišljao da je prvi utorak da nisam išao kod Drveta, a onda sam čuo da sam bio. Stvarno se ne sećam 60% stvari - rekao je Asmin.

- Sve i da se ne sećaju posle šta su radili, poenta ovog klipa je da je početak žuirke - komentarisao je Anđelo.

- Ja želim da Nora ima brata, obećavam da ću do kraja da izađem trudna i da će Asmin da bude otac tog deteta - poručila je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Aneli Ahmić moli Asmina Durdžića da ostane sa njom u hotelu.

- Ja sam znao da je nešto bilo u hotelu. Nemam ništa da kažem, sve je okej - rekao je Luka.

- Aneli, sa kim ti je bilo lepše? - pitala je Ivana.

- Suludo mi je da upoređujem, ceo dan mi je loše. Pogađa me kad me Asmin ponižava ovde kao ženu - rekla je Aneli.

- Nije ništa bilo konkretno, ljubili smo se. Ovo se stvarno neće više ponoviti, ja se kajem. To nije trebalo da se desi, mene je malo i sramota. Žao mi je i Luke, ne znam šta bih radio kad bi moja devojka ovako uradila sa bivšim. U treznom stanju to sebi ne bih dozvolio. Imamo sedam meseci, videćemo. Ako se ponovo desi onda ću sa njom da se pomirim - rekao je Asmin.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žestokog sukoba između Luke Vujovića i Aneli Ahmić, nakon čega je ona uplakala napustila Belu kuću.

- Kunem se u sve na svetu da me je tukao. Napolju da sam radila nešto sastavio bi me sa zemljom - rekla je Aneli.

- Moram da budem surovo realna da je ovde Luka u pravu. Ne možemo da se pravimo budale, dečko ima pravo na ovu rekaciju. Luki se ovde meri razgovor sa Anitom i sa mnom, a to je ništa. Ovo nije fer prema Luki - dodala je Maja.

- Zašto sam se vratio u pola pet ujutru? Rekla mi je da je popila 30 tableta, nije se javljala na telefon i zato sam ostavio svoje dete - vikao je Luka.

Aneli Ahmić otišla je u Pab nakon što je doživela poniženje od Asmina Durdžića sa kojim je provela noć u hotelu i nakon što se ponovo sukobila sa Lukom Vujovićem zbog njene tvrdnje da ju je tukao.

- Nikoga nisi ubila nek priča šta hoće. Pobacala si sve i to je to - rekao je Mića.

- Ko je rekao da ga volim? Plačem jer laže. Izađi odavde! - vikala je Aneli.

- Sedi, smiri se - ponavljao je Mića.

- Kakvi su oni muškarci? Što Asmin nije stao iza mene? - plakala je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdđića.

- Pas koji laje ne ujeda - rekla je Maja.

- Što bi ti bila je*ena stranka? - pitao je Asmin.

- Stanija je - rekla je Maja.

- Ona je bivša, a jedina je*ena stranka je Nora - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić i Luka Vujović ogovarali su Aneli Ahmić za vreme reklama. Luka je žestoko razvezao jezik i Alibabi se žalio na ponašanje bivše verenice.

- Sve što se dešava pričao sam pre tri meseca, ali sad moram da je podržim jer vidim da je loše. Ovo što tebi radi je 3% šta je meni radila u sedmici - rekao je Asmin.

- Ona je meni ispod pokrivača deseto govorila, kako je ovo rijaliti i kako treba da se posvađamo i da ne pričamo po pet dana. Kaže da mi ovde radi namerno jer ne smem da je udarim, pa valjda to ide prirodno - govorio je Luka.

- Ovo nije dobro, kome si se ti svetio? Sebi? - ptala je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide vrelu noć Aneli Ahmić i Asmina Durdžića iz hotela nakon žurke.

- Kad gledaš drugačije je, kad radiš drugačije je. Moram da pustim suze, ne mogu da stopiram svoje stanje i da glumim ovde ledenu kraljicu.

- Ne bih rekao da je Aneli kriva, više sam ja kriv kao muškarac. Ja sam trebao da kontrolišem naše emocije, a tad nisam jer je verovatno bilo jače nego moja kontrola. To što ona ima emocije prema meni ja sam možda to iskoristio i ja sam kriv. Nisam ja ravnodušan, imam neke emocije prema njoj, ali sam iskoristio njene emocije i tu sam kriv kao muškarac - govorio je Asmin.

- Ti ne osećaš ništa? - pitala je voditeljka.

Voditeljka Ivana Šopića dala je reč Tanji Stijelji Boginji kako bi prokomentarisala pomirenje Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Ustajali su i govorili kako se ja mešam u njihovu vezu, a sad ovde vidimo ko je ona i šta je. Ona je dro*a, a ne ja. Ja sam uz Luku, a ona je dr*lja - rekla je Boginja.

- Sve se pričalo da strašnije ne može biti. Ja sam shvatila da su se prvi put videli ovde nakon tri godine i ja ne mogu da im zamerim ovo. Ona je večeras rekla da ima emociju i da ne zna šta je - rekla je Zorica.

- Ona je ovde abortirala sa drugim muškarcem - skočio je Luka.

- Posle izolacije meni nije ovo šok i ne mogu da im zamerim. On živi svoj život, ko neće ne mora. Zašto bi rekao da ima emocije, probaće. Nema ništa od toga da žice zajedno, pogača kad pukne ne možeš da je sastaviš. Luka se stavrno dobro drži, ali je mogao na vreme to da spreči - rekla je Zorica.

Voditeljka Ivana Šopić pozvala je Hanu Duvnjak da prokomentariše Aneli Ahmić i njene ljubavne jade sa Asminom Durdžićem i Lukom Vujovićem.

- Luka bi sad trebalo da napravi 100 puta gore sr*nje. Mislim da je ućutala Asmina, govori se da je ućutala nas. Asmin ima ovde svoje greške, ali je on rekao da nema emocije. On je rekao da je igrao igru kad je izašao iz izolacije. Ona je kriva, a govori ovde Boginji da je k*rva. Luka je napokon rekao šta ona radi napolju, a ja sam optuživana za neke stvari - rekla je to Hana.

- Ja to demantujem - dodala je Aneli.

- Ja to nisam rekao, nego da sam je sprečio - dodao je Luka.

- Nikad me nije video Luka nenormalnu, ni Asmin, samo koriste ono što se pričalo pre - govorila je Ahmićeva.

- Najjači! Čokolada je pokidala - rekla je Maja.

- Fantomka, lisice - rekao je Luka.

- Desingerica- rekla je Maja.

- Da me poljubiš u usta - rekao je Luka.

Lepi Mića došao je u hotel kako bi utešio Aneli Ahmić.

- Dolazi Nova godina, svima će porodice dolaziti, meni neće niko - rekla je Aneli.

- Hoće. Jednom kad neko dohvati dno, ona mora da se popne. Nisi ti legla ne znam sa kim, nego sa Asminom. On je imao 15 dana izolaciju i sad se kao ljuti. Meni je vaša veza karambol i najsmešnija veza na svetu. Asmine se čupa i po meni greši. Nisi ti bila sama u hotelu. Ja te ne krivim jer znam tvoj karakter, ti nemaš karakter. On je lepo rekao ako se još jednom ponovi da će biti sa tobom - rekao je Mića.

- Mi ne možemo biti zajedno - rekla je Aneli.

- Ja vidim da između vas nešto ima, a on petlja nešto - rekao je Mića.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide razgovor koji su Aneli Ahmić i Asmin Durdžić vodili jutro nakon vrele noći u hotelu.

- Znala sam da on neće stati iza mene. Ne treba on da stane i da kaže da ćemo imati nešto, nego na neki drugačiji način. Bilo je ovde parova, pa su stajali iza žena. Po priči ispada da me je Asmin navukao, mada ja to ne smatram. Svaku ženu boli kad je neko izigra. Boli me i šta sam napravila u odnosu sa Lukom. Ja mislim da nisam ispala fer, svesna sam da sam pogrešila i u pravu je šta god da kaže, ali onako sam reagovala jer imam ponos. Ja sam njega zamolila samo da mi se ne obraća posle ovoga. On će Noru da vidi i njegovi roditelji, sve smo to ispričali. Znam da je Mustafi drago, sad me zove snajkom. Znam Mustafu i Melvidu oni nisu lošu ljudi, vole Noru i možda bi voleli da se Nora i ja vratimo - govorila je Aneli.

- Osećam u sebi neki nemir i mučninu, ali gledam da ne budem sam. Ona je rekla da sa Asminom neće progovoriti ni reč, pa makar još 100 puta bili u izolaciji. Ja ne želim da je gazim, ali neću da pustim da me ponižava - rekao je Luka.

- Ovo što Aneli kaže da je očekivala da stanem iza nje, ja sam stao i rekao sam da sam kriv. Pravite dramu kao da smo jedno drugo silovali. Ja mislim da si se drugi dan pokajala jer voliš Luku i sve si radila njemu u inat i nisi znala kako da mu kažeš. Ti si 12 sati pre toga htela da praviš bebu sa njim i kako da stanem iza tebe? - dodao je Asmin.

- To nije istina. Šta si ti hteo da praviš sa mnom na klipu? - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović i Borislav Terzić Terza pljuju Aneli Ahmić nakon vrele noći sa Asminom Durdžićem.

- Imaju pravo da mi kažu sad i da sam narkomanka zbog njega - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da sam sprečio. Odnosi se na njen život koji je imala ranije - rekao je Luka.

- Ti ne znaš moj život - rekla je Aneli.

- Znam ja. Znam da je imala život koji je prikladan, ali je sa mnom imala drugačiji život - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide kako se Aneli Ahmić smejala Anđelu Rankoviću iza leđa Luke Vujovića.

- Ona je predstavila da sam ja ovde pravio haos u hotelu, a ona je bolesna devojka i ima prebačaje - rekao je Luka.

- Ja sam se smejao i kad je on došao da priča o svemu tome. Meni je ovo smešna situacija, on, ona i sve kompletno - dodao je Anđelo.

- Izgledalo je da Anđelo stoji kod kupatila, a ona mu se smeje iza leđa. Kao da su nešto uradili, pa ga sad prave budalom - pričao je Dača Virijević.

- Luka, sprdaju se sa tobom sam si kriv jer si to dozvolio. Sprdaju se Aneli i Anđelo i imaju pravo, ali je on to dozvolio - komentarisao je Pečenica.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je lubavni klip Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Ja ću pokazati svaki dan da ne mogu bez nje i dokazaću joj da sam je mnogo zavoleo. Ona je devojka koja me negde nije razočarala - rekao je Trza.

- Gde su sad šank i maramice? - pitala je Sofija.

- Mnogo se loša situacija dešavala sa njenom majkom napolju i nju to kopka i mori. Ne bih je izdao i razočarao nikad više. Ja sam bio polupan. Samo su Đedović i Kačavenda govorili da razdvojim emocije - rekao ej Terza.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide priznanje Borislava Terzića Terze da nikad nije prestao da voli Sofiju Janićijević.

- Ja sam pričao da sam ovde ušao emotivno hendikepiran, nije me toliko odradilo kao što me je ona odradila. Ja sam mnogo puta razmišljao i mislio o njoj, ali za dobro druge strane i da bih ispeglao, a opet mi ne dozvoljava da viđam dete. Ovo je moj život, devojka koju volim i za koju ću da se borim. Otkako je ušla unosi mi mirnoću, ja sam drugi lik, mogu da popijem koliko god i znam da nikad ne bih sr*nje napravio. Nešto mnogo jako mi se desilo u životu, mnogo je volim i boriću se za nju. Ja je sve razumem šta priča i neću da je pritiskam jer je porodica porodica. Sve je do mene i da vide ljudi, nema više one priče ovo je nova sezona i ide života dalje - govorio je Terza.

- Milica je isključiva da nećeš videti dete, zbog čega? - pitala je Ivana Šopić.

- Saznao sam da je rekla: "Ko ga j*be neka uđe samo da mu izvučem pare". Nije normalno da mi neko tera inat preko deteta i da mi ne da da viđam dete. Ja nisam napolju jednu lošu izjavu dao o njoj, ali ne može ona je takva. Izgleda da će to morati da ode na sud da bih bio miran. Svašta mi je pisala: "Ti si monstrum, porodica su ti monstrumi i svi ste isti". Ona čačka nju (Sofiju) na TikTok-u, pa devojka mora da odgovori. Ja sam joj rekao ako neće probleme da je ne dira. Pitao sam i što mene vređa na TikTok-u i ponižava me, rekla mi je da mora da zaradi pare - nastavio je Terza.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je ljubavni klip Sofije Janićijevići Borislava Terzića Terze.

- Ja sam znao. Ona je pokušala mene da ubedi kako joj se sviđa Milan, ali sam video šta radi sa Terzom, kao on što je radio prošle godine. Ja Terzu nekad ne mogu da razumem, kako se sa Mine prešaltao na Sofiju. To je nešto što je jače i ovo je presudilo. Sećam se da su ih svi napadali prošle godine da su fejk, ali se dokazalo da nije tako - rekao je Dačo.

- Prvo pitanje koje sam mu postavila jeste da li je on od spolja video da li je to tako bilo kao ovde što su pričali, jer je to mene ovde uništilo. Ja sam priznala neštošto nema veze sa mozgom da bih ovo utišala. Ostala sam sama i nezaštićena, a sve sam uradila da bi mi uspeli. To sve mogu da razumem, ali ne mogu da razumem da se približi Dragani posle Nove godine. Sad ne znam da li da verujem ili ne, ali mi je teško - rekla je Sofija.

- Ja i Sofija smo se zaista družili i nismo prešli granicu. Jako je teško kad vam se neko svidi, a imate stav da ne želite vezu... Ja nisam znao da Terza oseća neke emocije jer smo mi pričali nešto deseto. Stvarno se vide emocije i ja sam aplaudirao - rekao je Milan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Teodora Delić stopalima na kvarno dodiruje Nenada Macanovića Bebicu po polnom organu.

Bora Santana je prokomentarisao da je Teodora Delić k*ravela zbog čega ga je Bebica isprozivao.

- Bora ne sme da ustane za stolom, nego ide okolo i priča. On o svima ima najgore mišljenje, a ovde je mufljuz. On misli da sam ja budala i da ću sa njim da se družim - rekao je Bebica.

- Ko će sa tobom da se druži? Meni je Bebica gotivan - dodao je Bora.

- Bilo mi je drago kad sam videla ono za Uroša, to je karma. On je doživeo da mu se priča da je gej, a tako sam ja doživela za Eru i to je od tebe počelo - govorila je Teodora.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip ljubavnih igrarija Mine Vrbaški i Viktora Gagića u krevetu.

- Ovo je svakodnevno, ne odvajamo se. Prija mi baš i jedva čekam da mi se vrati - rekao je Viktor.

- Lepo nam je, uživamo i imamo razne teme. Emisija mi prolazi lagano, nisam više opterećena. Pažljiv je, marljiv, nenametljiv, kao da sam pronašla ponovo sebe. Drago mi je da smo se energetski poklopili. Ja se ne obazirem na komentare ostalih Elitara. Podetinjila sam totalno - rekla je Mina.

- Ona je rekla da se njoj Viktor sviđao od prvog dana. Oni se ne odvajaju i nekako mi liče - rekla je Sara.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda ogovara Zoricu Marinković i govori kako je pevačica zaljubljena u Mikija Dudića.

- Meni se gadi da bil šta pričam o njoj. Ona je dno dna, a ovo što je izgovorila je strašno, malo je reći smećarka. Ja sam samo pogrešila što sam rekla njeno devojačko prezime i ne znam šta je tu uvreda? Ja sam posle sasula od deratizacija do kanalizacije. Odvratna je. Nisam htela više da ulazim u svađe jer stalno ponavlja jedno te isto, moja kosa, moje patike - govorila je Zorica.

- Imali smo male konflikte ali ostaćemo bliski prijatelji. Ova izjava je notorna glupost, mizerno je - dodao je Miki.

- Nema šta ni da demantujem, povraća i se od te rečenice. Sram je bilo! To što je Janjuš zaljubljen, a on je neće je druga priča - nastavila je pevačica.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Ivan Marinković pljuje Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić.

- Pogledajte kako mu se vratilo. Ne može da me dotakne nešto od osobe kao što je on. Samo je dovoljno kad ode kući i otvori ovim zubićima staklenu flašu. Iz ovog rijalitija će otići kući i njegov život je Tv, gledanje fubala, tiketi i otvaranje piva. Sve im se vraća u životu - rekla je Teodora.

- Sve sam rekao na klipu, ništa se nije desilo - rekao je Ivan.

- Ovo je njegova nemoć i bes koju pokazuje jer Teodora i ja komuniciramo - rekao je Bebica.

- Ja ih okrećem ovde kako ja hoću. On je Aneli rekao da neće pričati ako se pomiri. Ljubomoran je i sujetan - rekla je Teodora.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide pomirenje Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebica.

- Ja kad sam zadovoljna u vezi nikad ne bih pogledala drugog. Iz sezone u sezonu su mogli da gledaju kakve su naše rasprave bile, šta je iznosio za mog oca i majku, pa sam ja to praštala, a bilo je tu još nakupljenih situnica. Ja ne poričem ono što sam uradila, niti se perem jer sam ja tako osećala. Meni se Filip svideo, postojala je hemija. Smatram da do toga ne bi došlo da sam bila zadovoljna u tom odnosu. Mi smo se sad pomirili, nadam se da će biti bolje. Ja sam mu oprostila jer sam ga prevarila. Mislim da je tek sad shvatio šta je bio problem u vezi, a sad ćemo da vidimo da li će biti tako. Ja imam svoje greške, ali to je minimalno - govorila je Teodora.

- Ja znam šta Teodora misli i ne mora ništa da mi kaže. Vrlo dobreo znam šta je ona pričala šta je njoj smetalo, ja sam to zanemarivao. Ja sam imao neke druge prioritete, smatram sam da je ušuškano i da to ništa ne može da poremeti - dodao je on.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anastasija Brčić i Dačo Virijević ogovaraju Minu i Vitkora.

- U Anastasiji vidim sujetu i ljubomoru. Ona nije bila za mene, nismo se poklopili. Ja kad se poklopim budem harizmatičan i zanimljiv - rekao je Viktor.

- Dača je kavarn kao šupalj zub, inače moj prijatelj. Ona je do pre dvana govorila o Muratu i onda ide i ljubi se sa Borom - rekla je Mina.

- Ja mislim da on nije zreo, nekako mi je prazan - rekla je Anastasija.

- Ona kad god raskine sa njim dolazila je kod mene i govorila kako sam ja se*si i ponižavala ga je najstrašnije - rekao je Viktor.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Luka Vujović muva Maju Marinković.

- Mi smo tad bili zajedno. Meni je Maja sve to rekla. Dok je bila žurka rekla mi je da joj je dva puta prišao i da je hteo da pleše sa njom. Ja znam da se Luki sviđa Maja i mene to ne interesuje. Mi smo bili zajedno, napravila sam šta sam napravila i gotovo je. Želim što pre da izađem iz mog života. Više neću da dajem materijala - govorila je Aneli.

- Sve je kao i na klipu, nema demanta. Njihova veza je završena, nema veze. Ja ovde više ništa ne demantujem, samo pričam istinu - dodala je Maja.

- Lažov će uvek da bude lažov, a ovo je bila "Igra istine" kad je ona bacila prsten. Ja sam bio iskren kad sam rekao da 30 dana neću da komuniciram sa njom - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anastasija Brččić prosipa hvalospev o Bori Santani i priznaje da je nervira njegov fizički izgled.

- Ja to znam, ona je meni sve to rekla. Rekla je i da imam pogan jezik, pa više to ne radim, ne svađam se više. Ja sam se promenio na bolje i nemam nekih problema. Ja sam se zaljubio u nju, ona mi prija. Ona je meni i za Murata rekla i znam kako se ona zeza - rekao je Bora.

- Naš najveći probelm je u komunikaciji kad dođe do svađa. On pokušava da izbegne razgovore o svađi - rekla je Anastasija.

Autor: S.Z.