OPET SE SROZALA: Boginja otkrila Anastasiji da je Sara Stojanović nakon raskida sa Luksom BACILA OKO na OVOG učesnika! (VIDEO)

Tanja Stijelja Boginja i Anastasija Brčić razgovarale su u radiju o dešavanjima u Beloj kući.
- Bora se trudi, želi da se promeni, to se vidi. Bebica ga je juče vređao, a on se kontroliasao, vidi se da želi da promeni neke stvari kod sebe - kazala je Boginja.
- izvinio se svima koje je vređao, jeste - rekla je Anastasija.
- Ovoj maloj se sviđa Milan. Nisam znala kako to sad, do juče je bila u najvećoj ljubavi sa Saletom. Opet se srozala - rekla je Boginja.
