AKTUELNO

Zadruga

OPET SE SROZALA: Boginja otkrila Anastasiji da je Sara Stojanović nakon raskida sa Luksom BACILA OKO na OVOG učesnika! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Tanja Stijelja Boginja i Anastasija Brčić razgovarale su u radiju o dešavanjima u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bora se trudi, želi da se promeni, to se vidi. Bebica ga je juče vređao, a on se kontroliasao, vidi se da želi da promeni neke stvari kod sebe - kazala je Boginja.

- izvinio se svima koje je vređao, jeste - rekla je Anastasija.

- Ovoj maloj se sviđa Milan. Nisam znala kako to sad, do juče je bila u najvećoj ljubavi sa Saletom. Opet se srozala - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK: Boginja i Sara se bore za novu Štrumpfetu, progovorile o intimnim odnosima: Stojanovićeva bacila oko na ovog cimera (VIDEO)

Domaći

Hit! Aleksandra Jakšić zablistala, pa otkrila da je BACILA OKO na OVOG učesnika Elite 9 (VIDEO)

Zadruga

Slaba na zauzete: Bebica totalno raskrinkao Moniku! Uveren da je bacila oko na ovog učesnika i da je upravo on novi vođa (VIDEO)

Zadruga

Procvetala: Sara uživa u ljubavi sa Luksom, priznala da se bacila i na trening! (VIDEO)

Zadruga

RASKRINKAVANJE: Boginja otkrila na koga je Dušica Đokić bacila oko! (VIDEO)

Zadruga

VESELJAK U DUŠI: Sara Stojanović otkrila kad napravi izuzetak i ne izađe u noćni provod! (VIDEO)