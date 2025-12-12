ON JE NAJVEĆA SMRADINA NA PLANETI: Miljana kroz suze progovorila o Ivanu, ne može da mu oprosti što ne mari za njihovog sina Željka! (VIDEO)

Očajna!

Tokom nominacija Odabranih, došlo je do verbalne rasprave između Miljane Kulić i Zorice Marković.

- Što se Kačavende tiče, nikada neću zaboraviti šta je rekla za mog sina, ali i ja sam za njene sinove rekla svašta. Ti si Zorice jedna obična Zlorica - kazala je Miljana.

- Sram da te bude, ja sam bila uvek tu za tebe - kazala je Zorica.

- Mislim da se tebi Zorice svi smeju - kazala je Miljana.

- Tebi se svi smeju - dodala je Zorica.

- Da se vratim na Milenu. Neću joj nikad oprosititi vređanje mog sina, ali i ja sam njene sinove uvredila. Kajem se zbog toga, to je istina. Što se nominacije tiće, nominujem Ivana. On je ljubomoran na mene i moje postojanje. Od go*ana sam pravila pitu. Ne zanima ga naš sin Željko, on psu govori ''sine moj''. Njega ni njegova ćerka ne zanima, ne zanima ga sin, to je pokazatelj kakav je to čovek. Volela sam skota. Prvo smo bili prijatelji, onda sam se zaljubila u njega. Nominujem najveću smradinu na planeti, ljudsku grešku Ivana Marinkovića. Sve što mi je uradio, neka mu se vrati - rekla je Miljana.

Autor: S.Z.