AKTUELNO

Zadruga

ON JE NAJVEĆA SMRADINA NA PLANETI: Miljana kroz suze progovorila o Ivanu, ne može da mu oprosti što ne mari za njihovog sina Željka! (VIDEO)

Izvor: Pin k, Foto: TV Pink Printscreen ||

Očajna!

Tokom nominacija Odabranih, došlo je do verbalne rasprave između Miljane Kulić i Zorice Marković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se Kačavende tiče, nikada neću zaboraviti šta je rekla za mog sina, ali i ja sam za njene sinove rekla svašta. Ti si Zorice jedna obična Zlorica - kazala je Miljana.

- Sram da te bude, ja sam bila uvek tu za tebe - kazala je Zorica.

- Mislim da se tebi Zorice svi smeju - kazala je Miljana.

- Tebi se svi smeju - dodala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da se vratim na Milenu. Neću joj nikad oprosititi vređanje mog sina, ali i ja sam njene sinove uvredila. Kajem se zbog toga, to je istina. Što se nominacije tiće, nominujem Ivana. On je ljubomoran na mene i moje postojanje. Od go*ana sam pravila pitu. Ne zanima ga naš sin Željko, on psu govori ''sine moj''. Njega ni njegova ćerka ne zanima, ne zanima ga sin, to je pokazatelj kakav je to čovek. Volela sam skota. Prvo smo bili prijatelji, onda sam se zaljubila u njega. Nominujem najveću smradinu na planeti, ljudsku grešku Ivana Marinkovića. Sve što mi je uradio, neka mu se vrati - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pravi muškarac, mangup: Saška roni gorke suze, ne može da se pomiri s tim da se Najo diskvalifikovao! (VIDEO)

Zadruga

TOTALNO SKRHKANA! Aneli se NE SMIRUJE nakon Miljaninih reči, suze naviru ko iz KABLA, Mića pokušava da je ohrabri na sve načine! (VIDEO)

Zadruga

MISLI JOJ NE DAJU MIRA: Matora ne prestaje da razmišlja o potencijalnoj tužbi Draganine majke, ogorčena jer se Stefani SLADI zbog toga! (VIDEO)

Zadruga

Oblio je hladan znoj: Miljana ne zna kako da se opere kod Marije zbog akcije sa Mateom, pa zatražila pomoć od Gastoza! (VIDEO)

Zadruga

Gledam sebe kao čudovište: Ena Čolić ne može bez botoksa, pala u depresiju kad se pogledala u ogledalo! (VIDEO)

Zadruga

PROLILA REKU SUZA! Maja jeca zbog Stanislava, ne može da prihvati da je KRAJ! (VIDEO)