GADI MI SE: Mina Vrbaški razvezala jezik o Asminu Durdžiću, iskazala najdublje gađenje prema nekadašnjem prijatelju! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku nominacija Odabranih, Mina Vrbaški je dala svoj sud o Asminu Durdžiću.

- Ja do ove sezone, nikada nisam stala na nečiju stranu, ali sam ove godine napravila izuzetak, jer sam mislila da mi je Asmin prijatelj. Uvredio me je, mene je to zabolelo. On je izgubio kompas, sve konce, ne znam ni da li laže kad kaže da se zove Asmin, jer je toliko laži izašlo iz njegovih usta. Nikome nije prijatelj. Neke stvari još ne želim da iznesem, ali je najveći emotivni manipulator i patološki lažov. Uverena sam da će Aneli i on biti zajedno. Gadi mi se - rekla je Mina.

Autor: S.Z.