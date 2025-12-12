AKTUELNO

U jeku Asminovih skandala sa Majom i Aneli, JAVILA SE STANIJA! Uputila mu samo jedno pitanje, Durdžić će POČETI DA SE PUŠI! (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Sve je jasno.

Asmin Durdžić, bivši dečko Stanije Dobrojević, pravi haos po "Eliti 9". On je zaludeo mnoge devojke u Beloj kući, a sada je trenutno na klackalici između Stanijine drugarice Maje Marinković i svoje bivše partnerke Aneli Ahmić.

Za to vreme, Stanija uživa u Majamiju, odakle se redovno javlja svojim fanovima na Instagramu.

Sada je objavila niz fotografija, koje su veoma provokativne, te je poručila jednu rečenicu, za koju su svi ubeđeni da je upućena baš Asminu.

- Da li ti nedostajem? Znam - napisala je Stanija.

Komentari su počeli da se nižu brzinom svetlosti: "Džabe sve, vidi se tuga u očima i pored svega", "Ne mogu da verujem s kim si bila, odron muški", "Mi koji te godinama pratimo želimo da budeš srećna, jer zaslužuješ, glavu gore" piše u komentarima ispod Stanijine objave.

