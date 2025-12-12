EMOCIJE SU JAČE NEGO IKAD: Terza priznao da je lud za Sofijom, ona otkrila čega se najviše PLAŠI! (VIDEO)

Ljubav cveta!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide kako Borislav Terzić Terza Sofiji Janćijević izjavljuje ljubav.

- Volim je. Odlepio sam za njom. Kad sam video ovde da se šeta sa drugim muškarcima, shvatio sam da mi smeta. Emocije prema njoj su jače nego ikad - rekao je Terza.

- Osećam da me voli, kao i ja njega. Samo se plašim da se ne desi nešto, kao prošle godine i promeni se sve preko noći. Jedino me to plaši - kazala je Sofija.

- Krivo mi je jer sam je onda sklonio od sebe, ali sam bio sluđen. Da mogu da vratim vreme, ne bih se tako ponašao - kazao je Terza.

