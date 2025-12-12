Šok priznanja Asmina Durdžića: Razvezao jezik o problemima sa Stanijom, pa otkrio da se ljubav ugasila pre Elite! (VIDEO)

Prvi put otkrio detalje njihove veze!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem, koji je na samom početku razgovora otkrio zbog čega je priznao da je prestao da voli Staniju Dobrojević i šta je uticalo na to.

- Desilo se par sitnica preko kojih nisam mogao da pređem u glavi. Ja tako trpim, danas se volim, a sutra te ne volim. Stanija je predivna devojka, nemam ništa loše da kažem o Staniji i preko toga ne mogu da pređem kao muškarac, a to sam joj i rekao pre dva, tri meseca. Pred moj ulazak je kačila Marka Markovića, Tomovića... Ti njeni klipovi na Instagramu, ja sam joj rekao da to obriše, a ona je rekla da neće. Stanija nije ništa loše radila, niti mogu bilo šta loše da kažem za nju. Moj problem je što u sebi imam previše ponosa, trpim, a onda presečem - govorio je Asmin.

- Koje su to sitnice i kako je vaša veza funkcionisala? - pitao je Darko.

- Bilo je u redu, ali ne želim sad da pričam o Staniji. Evo bilo je sve top. Ja nisam lik koji se svađa, ja pričam, a ako ne ukapiraš onda pustim - rekao je Asmin.

- Da li ti je ona neko vreme bila na skeneru, pa si lovio grešku za greškom? - pitao je voditelj.

- Otprilike da. Ja kad sam sa Stanijom pričao o nekim stvarim ona kao da nije bila svesna, ali Stanija je tvrdoglava pa džapa pričam sa njom. Ona je meni govorila da sam seljak, da to nije ništa strašno i da je to njena prošlost. Možda je to za mene strašno, a za nju sitno. Ja i kad izađem biću tu za nju kao prijatelj, ali kao partnerka me ne zanima. Ja sebe uvek dajem 100% u vezi, Stanija je trpela dosta... Ja sam takav muškarac, ne želim mnogo da praštam. Ja pružim mnogo, a kad osetim da to ne poštuješ u meni se sve gasi - rekao je Asmin.

- Kad si prestao da je voliš? - upitao je Darko Tanasijević.

- Shvatio sam to 10-15 dana pred ulazak ovde kad je kačila te klipove. Jako smo se posvađali i rekao sam da će sledeća greška biti to to. Mi nikad nismo bili na pauzi, to sa mnom ne postoji. Ja kad sam ušao bili smo u vezi, ali kao što je i ona govorila na klimavim nogama. Mi smo se stalno svađali samo oko sitnica. Najviše smo imali svađa oko rijalitija i što sam se ja oglašavao, a ona i ja neke konkretne svađe nismo imali - nastavio je Durdžić.

- Rekao si da te je Stanija tri puta ozbiljno povredila, na koji način je to radila? - pitao je voditelj.

- Izjave koje je davala. Ona je prvo stavila Šarenog, pa Marka, a onda je stavila to na Instagram. Ona je rekla da će praviti reklamu za kolekciju kao njen život iz rijalitija, pa me je pitala da stavila Marka i Tomovića. Ja sam poludeo kad sam to gledao, samo što druga nisam istukao. Ja ne znam šta je ona s tim htela da predstavi, ja sam joj rekao da može to da uradi, iako nisam bio za. Rekla je da će biti kratko, a ono kao turska ljubavna serija. Tad sam prvi put galamio na nju, baš smo se posvađali i rekao sam joj da obirše, a ona nije htela. Ja sam imao osećaj da joj je bitniji taj klip nego ja - nastavio je Asmin.

Autor: A. Nikolić