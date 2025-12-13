Crna mamba pustila otrov: Maja unakazila Alibabu, brutalno ga raskrinkala i odjavila kao nikog! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Majo, zbog čega misliš da je Asmin Durdžić prevarant i lažov? - upitao je voditelj.

- Stojim iza toga, a njegova dela to pokazuju. Kad sam slušala ovo večeras kao da sam u pozorištu, bilo mi je jako interesantno. On kaže da ne zna šta je radio i da je bio pijan, a to je klasičan izgovor. Mislim da se u celoj igri zaigrao isključivo sa samim sobom. Imam mozak, a ovakav profil muškarca ne bi mogao da me zezne još tri života da živi. U svemu što je do sad rekao to je pogazio. Ja moram da se dotaknem Stanije, sve na mene svaljuju, a pas koji laje ne ujeda. Ovo je ključna stvar - rekla je Maja.

- Majo, da li veruješ Asminu da se sa svima igrao, da je imao svoje interese, ali da je samo prema tebi bio iskren? - pitao je Darko.

- Ne, ne verujem nikome. Ja sebe nekad uhvatim da lažem, kome onda da verujem? Verujem ocu i majci, nikome više ne verujem. On i Aneli su pljunuli po sebi. Naravno da roditelji treba da spuste loptu zarad deteta, ali ono nije to. Ja sam na Lukinoj strani, ima pravo da bude povređen, ali treba da bude direktniji i da ne okoliša. Ako nešto kaže očigledno postoji nešto, ja ne mogu da kažem da ne znam zbog čega sam nešto uradila. Ovo da je pijana priča možda, ali isto tako mislim da je Aneli bila iskrenija. On je rekao da nema emocija, ne želi da se igra, a ide i dobacuje. To što meni priča da me voli, da je moj šef to mi na jedno uđe, a na drugo izađe. Toliko godine su gledali rijaliti, pa ajde bar da su se malo više išlifovali. Ja ne kažem da ja neću da se zaljubim ovde, ali u ovakav profil muškarca nikad - pričala je Marinkovićeva.

- Rekla si da njegovi šlageri mogu da prođu kod zaostalih i glupih ljudi, koji to? - pitao je Darko.

- Nije mi potreban neko da mi bude 24 sata pored mene, a ljudi moraju da se grupišu da bi podržavali i branili po svaku cenu te stavove. Mislim da ne treba branit, ako ti je neko prijatelj treba u lice da se kaže. Ja više poštujem da mi neko u lice kaže, nego da mi se šlihta. On kod mene ne bi prišao za tri života jer vidim na koji način funkcioniše. Ja sam rekla da me on kao muškarac ne interesuje, a na kraju krajeva i zbog Stanije - govorila je Maja.

- Kad kažeš da je ovo pravo stanje između Aneli i Asmina na šta misliš? - pitao je voditelj.

- Ja sam rekla da veza Aneli i Luke nema perspektivu. Luka više treba da voli i poštuje sebe, bilo bi dno dna da se posle ovoga pomire. Što se tiče pravog stanja Aneli i Asmina očigledno je odnos nedovršen, najlakše je reći da je igra. Više treba da se svodi na dela, a ne na reči. Meni niko ne može da kaže da je ono na silu. Rekla je da je imao erekciju, a kako ako ti se neko gadi i izgovorene su sve one bljuvotine? - nastavila je Maja.

Autor: A. Nikolić