Da li neko misli da meni može da zabrani? Maja poslala jasnu poruku Staniji, neće odustati od druženja sa Asminom i Aneli (VIDEO)

Između dve vatre!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anitom Stanojlović o Maji i Asminu.

- Ja sam pred spavanje imala raspravu sa Asminom. Ja mislim da je njemu povređen ego jer ga ona odbija. Nije mi ni ona čista. Ako je ne zanima prča treba suprotan stav da ima. Ne kapiram je da li rade kompleski, sujeta i ego. Ne treba da peva ni ništa. Mislim da se zaigrala i zavozala. Mislim da se nisu zaljubili, ali je klasična rijaliti tema priča - rekla je Anita.

- Folirant, prevarant, gnjida ljudska. Ja mu više ništa ne verujem, pa ni da se zove Asmin Durdžić. Složila bih se sa Anitom, da Maji ne odgovara ona bi se sklonila. Prija joj, to su dva ego manijaka. Ja ne verujem da emocija postoji. Šta je Stanija pretrpela od strane Ahmića i što je dozvolila sebi da se ljubi sa njom... Mislim da joj ova priča nije bila potrebna. Mislim da se Stanija više oko toga razočarala nego oko Asmina - rekla je Mina.

- Nama je na žurki bilo top. U sedmici kad je krenula priča bila sam osuđena najstrašnije. Ja sam ušla kao jednika za sebe. GAzdu nemam, imam mamu i tatu. Sa mnom se zna u životu kako može, lepo ili nikako. Ako mi odgovara da sa njom popričam ili đuskam ja ću to raditi. I njih dve su na Elitoviziji spustile loptu. Stanija nije primitivna pa da joj smeta što je neko sa nekim okej. Stanija i ja jesmo dobre, ali nismo na vezi 24 sata. Da li neko misli da meni može neko da odredi ono što ja radim, pa ne može niko. Stanija jeste je*ena stranka ispala - rekla je Maja.

- Ja vidim da Asmin dosta simpatiše Maju. Maji će se vratiti neki vid flerta ili emocije prema Luki. Maja nije bila imuna na njega i na taj flert sa njom. Ona je rekla da Luku ne voli, a u izolaciji je rekla da ga voli i ja sam se tad sažalila na nju. Ona teži ka nekoj sigurnosti i njoj je potreban jak muškarac. On kad je krenuo da iznosi neke stavri o njoj, žena gubi emocije. On ima emocije još uvek - rekla je Rada.

- Mi smo imale korektan odnos, ali ja mislim da ona ne voli nikoga i da ne ume da voli. Ovo bi isto uradila da joj je to veče prišao Janjuš ili neko drugi. Mislim da će i sa Lukom pokušati da se pomiri, nemam objašnjenje za nju. Kakva osoba može na dva metra od verenika da se ljubi sa njim? Ponizila je sebe i porodocu. Hana nam je potvrdila da je htela da se ja umešam u njihovu vezu - rekla je Rada.

- To nije tačno. Niko ne bi mogao da ih razdvoji. Mi svi znamo Neria i koliko on voli Hanu. Ja nisam Sita, ja sam Aneli - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić