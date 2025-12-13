AKTUELNO

Zadruga

NA METI KRITIKA: Zorica uputila pohvalu na Bebicin račun, Dača joj odmah uputio PREKOR! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Metež u Beloj kući!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja govori istinu po svaku cenu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza je na prvom mestu. On je osoba koja uvek kaže ono što misli. Anđelo je veoma iskren. Luks je takav-kakav je, ne laže, uvek prizna sve svoje greške - rekao je Nerio.

- Navešću Milenu, koja ne preza da kaže šta ima. Uvek je brutalno iskrena. Terza je takođe iskren. Sofija je veoma iskrena. Uradila si onako kako ti je srce reklo.

- Terza, Matora i Nerio - istakla je Rada.

- Mnogi učesnici ne mogu da me podnesu, jer imate problem s tim pto iza mene ostaju moja dela. Što se tiče ankete, Milan je veoma iskren. Iskrena je i Aneli. Čak i kada nešto može da je košta, iskrena je Na trećem mestu je Bebica. Nemojte vi meni da govorite kakav ja odnos imam sa njim, ja neke reči neću zaboraviti, ali imam pravo da imam svoj stav - kazala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

-Zorice, opet izbegavaš da otkriješ istinu i kažeš kakav je tvoj stav zapravo - rekao je Dača.

- Mnogo ste glupi, ja sam rekla istinu, a to vas boli. Imam pravo da kažem kakav stav imam - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

IZAZVAO NJIHOV GNEV: Dača srozao Sanju i Marka na samo dno, pa na pomen toga da je Stefanović nasrnuo na njenu mamu, izazvao TOTALNU POMETNJU! (VIDEO)

Zadruga

SUDAR TITANA! Aneli i Maja sasule jedna drugoj sve u lice, Teodora ponovo iskoristila priliku da PONIZI Bebicu, pa se umešala Miljana i uputila joj SA

Zadruga

'NIJE MI TO BILA NAMERA!' Ivan pokušao da se OPERE nakon što su ga učesnici osudili da je pokušao da stavi Aneli na STUB SRAMA, Uroš odmah dao svoj su

Domaći

'KRALJICA TROTOARA KOJA SE OSTVARILA KAO MAJKA!' Maja osula drvlje i kamenje po Aneli, istakla da je GOSPOĐA za nju, Mića odmah skočio u odbranu Ahmić

Zadruga

AFERA ''PARFEM'' TRESE BELU KUĆU! Anita optužila Milenu da je POKRALA Miljanu, Kulićeva POCRVENELA od muke, pa održala govor i priznala šta joj je na

Zadruga

RAT NA NEKOLIKO FRONTOVA! Ša ušao u CRVENO, pa osuo RAFAL po Mioni i Urošu! Leti perje na sve strane! (VIDEO)