NA METI KRITIKA: Zorica uputila pohvalu na Bebicin račun, Dača joj odmah uputio PREKOR! (VIDEO)

Metež u Beloj kući!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja govori istinu po svaku cenu.

- Terza je na prvom mestu. On je osoba koja uvek kaže ono što misli. Anđelo je veoma iskren. Luks je takav-kakav je, ne laže, uvek prizna sve svoje greške - rekao je Nerio.

- Navešću Milenu, koja ne preza da kaže šta ima. Uvek je brutalno iskrena. Terza je takođe iskren. Sofija je veoma iskrena. Uradila si onako kako ti je srce reklo.

- Terza, Matora i Nerio - istakla je Rada.

- Mnogi učesnici ne mogu da me podnesu, jer imate problem s tim pto iza mene ostaju moja dela. Što se tiče ankete, Milan je veoma iskren. Iskrena je i Aneli. Čak i kada nešto može da je košta, iskrena je Na trećem mestu je Bebica. Nemojte vi meni da govorite kakav ja odnos imam sa njim, ja neke reči neću zaboraviti, ali imam pravo da imam svoj stav - kazala je Zorica.

-Zorice, opet izbegavaš da otkriješ istinu i kažeš kakav je tvoj stav zapravo - rekao je Dača.

- Mnogo ste glupi, ja sam rekla istinu, a to vas boli. Imam pravo da kažem kakav stav imam - rekla je Zorica.

Autor: S.Z.