NEKAD SI MI PRAVIO KIFLICE I KUPOVAO SALAMU: Aneli se prisetila veze sa Janjušem, evocirala stare uspomene! (VIDEO)

Da li se vraća stara ljubav na velika vrata?!

Aneli Ahmić ovonedeljni je vođa, te tako ima pravo da boravi u kući Odabranih. Ove nedelje, jedan od učesnika koji je tamo je njen bivši momak Marko Janjušević Janjuš. Ona je nakon što se anketa završila došla tu, te je započela razgovor sa njim.

- Ovako je meni nekad sekao hranu... - rekla je Aneli.

- Sad je Kačavenda tu, ti si prošlost - kazao je Dača.

- Pravio mi je kiflice i kupovao salamu pileću - kazala je Aneli.

- Nisi znala da ceniš to - rekao je Dača.

- Pa dobro... Prođe voz. Janjuše, da vidim šta praviš. Smeješ se, a... - rekla je Aneli.

- Ženo, pusti me - dodao je Janjuš.

- Moram malo da se nasmejem, da se našalim - rekla je Aneli.

- Izgleda da se samo sa mnom smeješ. Zlato, bila si u vezi, nisi se jednom nasmejala - rekao je Janjuš.

Autor: S.Z.