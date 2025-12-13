TRAŽILA MU JE HILJADE EVRA, SREĆOM NIJE JOJ DAO! Asminov otac urnisao Staniju: Džabe joj fakultet kad je sa 40 godina na nivou moje devetogodišnje unuke!

Učesnik "Elite" Asmin Durdžić Alibaba svojim priznanjem da je prestao da voli doskorašnju verenicu Staniju Dobrojević izazvao je lavinu komentara i burnim reakcijama van zidina Bele kuće! Prvobitno je na priču o njegovim problemima sa Stanijom reagovala ona, a sada se za naš portal oglasio i Mustafa Durdžić, Asminov otac.

Stanija je priznala da je davno prestala da voli Asmina, kao i to da je bila u "agoniji od veze", te da je "konačno prodisala otkako ga se oslobodila". Komentarisala je i njegovo ponašanje u rijalitiju, a sada se, nakon njene izjave, oglasio Mustafa Durdžić, njen nesuđeni svekar.

- Pročitao sam tekst, ali nisam spreman da krenem na Staniju. Ne želim još jer kad krenem na nju, biće to kao onaj njen hurikan ili kako se već zove - počeo je priču Mustafa, a potom otkrio kada je došlo do klinča između njegovog sina i nesuđene snaje.

- Reći ću samo jednu stvar. Možda su u pitanju paketi koje Mevlida nije htela da primi, pa je Asmin stigao te pakete tek u Holandiji. Naime, stigli su paketi, a Mevlida je bila sama kod kuće. Žena je imala devet operacija, a zamislite 30 paketa iz Kine. Asmin je bio negde u Beogradu ili u Bosni, a Mevlida je rekla transportnoj firmi da je bolesna i da voze pakete u skladište, pa se to vratilo zu Kinu. Asmin je saznao za vraćene pakete, došao u Austriju i stigao je pakete u Holandiji. Tada je došlo do svađe između Stanije i Asmina, upravo u tom vremenu pred ulazak u "Elitu" - objasnio je on.

Otkrio je i do sada nepozante detalje, te žestoko potkačio Staniju.

- Pored toga, tražila je nekoliko hiljada evra za otvaranje radnje, sreća da ih nije dobila, jer je to planirala kad Asmin uđe u Elitu. Uostalom, za kraj reći ću vam još nešto, a to je da su Staniji od 40 godina uzalud fakulteti, kada se ponaša na nivou moje devetogodišnje unuke. Stanija je prvu sedmicu nakon "Elite" pozvala svoju i njegovu podršku da njena podrška odustane od Asmina rečima:"Asmin neka igra igru za sebe". Uostalom, možda jednog dana objavim šta sve znam iz te njihove veze koja po meni nije bila nikakva veza - rekao je Mustafa za Pink.rs i dodao:

- Stanija treba da zna da sam ja studirao žensku psihologiju godinama, ne kao profesiju, nego kao hobi. I treba da zna da ja imam firmu i svi mejlovi, sve transakcije su stizale meni na mejl, bez da je to znao Asmin! Želim joj dobru vožnju u onom Asminovom BMW-u u Majamiju u kojem objavljuje slike nekih sporednih frajerčića

Autor: D. Tanasijević