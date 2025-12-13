AKTUELNO

TRAŽILA MU JE HILJADE EVRA, SREĆOM NIJE JOJ DAO! Asminov otac urnisao Staniju: Džabe joj fakultet kad je sa 40 godina na nivou moje devetogodišnje unuke!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Facebook Printscreen ||

Učesnik "Elite" Asmin Durdžić Alibaba svojim priznanjem da je prestao da voli doskorašnju verenicu Staniju Dobrojević izazvao je lavinu komentara i burnim reakcijama van zidina Bele kuće! Prvobitno je na priču o njegovim problemima sa Stanijom reagovala ona, a sada se za naš portal oglasio i Mustafa Durdžić, Asminov otac.

Stanija je priznala da je davno prestala da voli Asmina, kao i to da je bila u "agoniji od veze", te da je "konačno prodisala otkako ga se oslobodila". Komentarisala je i njegovo ponašanje u rijalitiju, a sada se, nakon njene izjave, oglasio Mustafa Durdžić, njen nesuđeni svekar.

BILA SAM U AGONIJI OD VEZE! Ekskluzivno! Stanija razvezala jezik o Asminu: Konačno sam ga se oslobodila, tek ga sada upoznajem! NA ŠTA LIČI, BRUKA ME!

- Pročitao sam tekst, ali nisam spreman da krenem na Staniju. Ne želim još jer kad krenem na nju, biće to kao onaj njen hurikan ili kako se već zove - počeo je priču Mustafa, a potom otkrio kada je došlo do klinča između njegovog sina i nesuđene snaje.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

- Reći ću samo jednu stvar. Možda su u pitanju paketi koje Mevlida nije htela da primi, pa je Asmin stigao te pakete tek u Holandiji. Naime, stigli su paketi, a Mevlida je bila sama kod  kuće. Žena je imala devet operacija, a zamislite 30 paketa iz Kine. Asmin je bio negde u Beogradu ili u Bosni, a Mevlida je rekla transportnoj firmi da je bolesna i da voze pakete u skladište, pa se to vratilo zu Kinu. Asmin je saznao za vraćene pakete, došao u Austriju i stigao je pakete u Holandiji. Tada je došlo do svađe između Stanije i Asmina, upravo u tom vremenu pred ulazak u "Elitu" - objasnio je on.

Otkrio je i do sada nepozante detalje, te žestoko potkačio Staniju.

Foto: Pink.rs, Facebook.com

- Pored toga, tražila je nekoliko hiljada evra za otvaranje radnje, sreća da ih nije dobila, jer je to planirala kad Asmin uđe u Elitu. Uostalom, za kraj reći ću vam još nešto, a to je da su Staniji od 40 godina uzalud fakulteti, kada se ponaša na nivou moje devetogodišnje unuke. Stanija je prvu sedmicu nakon "Elite" pozvala svoju i njegovu podršku da njena podrška odustane od Asmina rečima:"Asmin neka igra igru za sebe". Uostalom, možda jednog dana objavim šta sve znam iz te njihove veze koja po meni nije bila nikakva veza - rekao je Mustafa za Pink.rs i dodao:

- Stanija treba da zna da sam ja studirao žensku psihologiju godinama, ne kao profesiju, nego kao hobi. I treba da zna da ja imam firmu i svi mejlovi, sve transakcije su stizale meni na mejl, bez da je to znao Asmin! Želim joj dobru vožnju u onom Asminovom BMW-u u Majamiju u kojem objavljuje slike nekih sporednih frajerčića

Foto: privatna arhiva

Autor: D. Tanasijević

