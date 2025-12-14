Idi kod Asmina, njega voliš: Luka iskoristio priliku da se obrati Aneli, pa ponovo žestoko zaratili! (VIDEO)

Želi samo o njima da se priča!

U toku je emisija "Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji imaju mogućnost da ove noći saslušaj mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Molim vas pre svega da kažem da ne uzimate zdravo za gotovo neke stvari i ne verujte u ono što sam rekao za Aneli i Milicu, bilo je u besu - rekao je Luka.

- Mene je blam ovoga, ono što je rekao danas za mene i Milicu je totalna laž i mislim da ni Milica ni ja nismo zaslužile da kaže ovakvu stvar. Ovo što se sad dešava je zbog Asmina i zbog toga što me povredio i nije zaštitio kao ženu, a mene Luka ne zanima samo me zanima što širi laži - rekla je Aneli.

- Mene je sramota što sam je upoznao s ljudima napolju koji su joj po ceo dan davali da jede i pije za džabe, a sad ih ona pljuje - rekao je Luka.

- Ti si klošar - rekla je Aneli.

- Idi kod Asmina, jasno je da njega voliš - rekao je Luka.

Autor: N.Panić