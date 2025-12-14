AKTUELNO

Zadruga

Nova veza na pomolu? Luka i Boginja sve više vremena provode zajedno, Aneli bi pozlilo od ovog prizora (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uživaju kad zajedno provode vreme!

Luka Vujović i Tanja Boginja poslednjih dana mnogo vremena provode zajedno. Poznatno je da je njihovo druženje njegovoj bivšoj verenici Aneli Ahmić predstavljalo problem, a po svemu sudeći odlučio je da na to više ne obraća pažnju.

pročitajte još

Spa dan Sofije i Terze: Iskorstili izolaciju da se doteraju, posle ovoga će sijati! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Boginja i Luka su se i večeras osamili za crnim stolom, gde su zajedno večerali, a očigledno je raskid Vujoviću pomogao da se ponaša kako oseća i provodi vreme sa kim mu prija. Ostaje da vidimo da li će njih dvoje biti samo prijatelji ili će se desiti nešto više.

pročitajte još

Bebica level pro max: Luka šalje Aneli poruke da je voli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Koriste svaku priliku: Luka i Maja zajedno slušaju Anelino otvaranja duše o osećanjima prema Alibabi (VIDEO)

Zadruga

NE MOGU JEDNO BEZ DRUGOG: Sofi i Mateja obavili zajedno trening, pa se ZAGRLILI! (VIDEO)

Domaći

Sve sluti na pomirenje?! Miljana i Ivan uživaju zajedno, obavestili fanove kako provode dane! Kulićeva ne može da sakrije sreću!

Farma

Prija im zajedničko društvo: Elena i Milan sve više vremena provode zajedno, da li je na pomolu nova veza?! (VIDEO)

Zadruga

STARA LJUBAV, ZABORAVA IPAK NEMA?! Zola ščepao u zagrljaj Stefani, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Zadruga

SVE PUCA OD LJUBAVI! Nerio i Hana poljupcima počeli dan, a onda je jedan njen postupak IZNENADIO SVE! (VIDEO)