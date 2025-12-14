Nova veza na pomolu? Luka i Boginja sve više vremena provode zajedno, Aneli bi pozlilo od ovog prizora (VIDEO)

Uživaju kad zajedno provode vreme!

Luka Vujović i Tanja Boginja poslednjih dana mnogo vremena provode zajedno. Poznatno je da je njihovo druženje njegovoj bivšoj verenici Aneli Ahmić predstavljalo problem, a po svemu sudeći odlučio je da na to više ne obraća pažnju.

Boginja i Luka su se i večeras osamili za crnim stolom, gde su zajedno večerali, a očigledno je raskid Vujoviću pomogao da se ponaša kako oseća i provodi vreme sa kim mu prija. Ostaje da vidimo da li će njih dvoje biti samo prijatelji ili će se desiti nešto više.

Autor: A. Nikolić