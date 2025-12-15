DRAGO MI JE DA SI PORED MENE NAŠLA MIR! Sevaju varnice između Aneli i Anđela, nova ljubav na pomolu? (VIDEO)

Sve su bliži!

Aneli Ahmić nastavila je da deli budžete, a veliki je dala i svom sestriću Neriu Ružanjiju.

- Ti ćeš dobiti veliki budžet, ti si moja porodica. Volela bih da možemo pričati normalno ovde, ali ne možemo jer vi iznosite svoju istinu, ja svoju, ja branim svoje, ti svoje, to je to - rekla je Aneli.

Ona je nakon toga pohvalila i Anđela Rankovića, a on joj je uputio najlepše reči.

- Drago mi je da pored mene imaš mir, ja sam tu da ti ulepšam dan - rekao je Anđelo.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.