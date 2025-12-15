Kukala sam, molila, čak sam se i nudila da mu platim letovanje! Miljana otkrila šta je sve uradila zbog Ivana i Željka! (VIDEO)

Želela je da imaju dobar odnos kao pravi otac i sin.

Danas učesnici "Elite 9" biraju ko se od njih najviše igra sa osećanjima drugih.

- Na prvom mestu je Ivan Marinković, igra se sa Željkovim emocijama, obećao je da će da ga vodi na more, zvala sam ga, kukala molila, čak sam se i nudila da mu platim letovanje. Pred rijaliti je došao da ga vidi da ga ljudi ne bi osuđivali. Broj dva je Asmin Durdžić, Aneli ima emocije prema njemu, on je izgrao i Stanijine emicija, on mi je pričao najlepše stvari o Staniji, ali to nije pokazao i dokazao na delu. Aneli, ti njega voliš, ne samo kao oca svog detata, jer biste onda pričali samo o detetu, ne bi s njim završila u krevetu. Broj tri je Teodora Delić ona i skraćeni su u odnosu tri godine, a ona se sve vreme igra sa njim - rekla je Miljana.

- Luka mislim da se igraš sa Boginjinim osećanjima, treba da povedeš računa o njenim osećanjima - rekao je Terza.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.