AKTUELNO

Zadruga

Kukala sam, molila, čak sam se i nudila da mu platim letovanje! Miljana otkrila šta je sve uradila zbog Ivana i Željka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Želela je da imaju dobar odnos kao pravi otac i sin.

Danas učesnici "Elite 9" biraju ko se od njih najviše igra sa osećanjima drugih.

- Na prvom mestu je Ivan Marinković, igra se sa Željkovim emocijama, obećao je da će da ga vodi na more, zvala sam ga, kukala molila, čak sam se i nudila da mu platim letovanje. Pred rijaliti je došao da ga vidi da ga ljudi ne bi osuđivali. Broj dva je Asmin Durdžić, Aneli ima emocije prema njemu, on je izgrao i Stanijine emicija, on mi je pričao najlepše stvari o Staniji, ali to nije pokazao i dokazao na delu. Aneli, ti njega voliš, ne samo kao oca svog detata, jer biste onda pričali samo o detetu, ne bi s njim završila u krevetu. Broj tri je Teodora Delić ona i skraćeni su u odnosu tri godine, a ona se sve vreme igra sa njim - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka mislim da se igraš sa Boginjinim osećanjima, treba da povedeš računa o njenim osećanjima - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Odnos im je već na tankom ledu: Miljana podsetila Ivana na dane kada je tvrdio da je Željko sin od Gastoza, on je počastio uvredom (VIDEO)

Domaći

ZVALI SU ME DASKA, PA SAM URADILA SILIKONE: Našu pevačicu vređali zbog izgleda, otac je podržao da se operiše

Domaći

EVO KAKO IZGLEDA HALIDOV SIN JEDINAC, KOJI JE DOŽIVEO ISTU SUDBINU KAO I OTAC: Sve se odigralo 2017. godine, a ovo mu je najsrećniji momenat u životu

Domaći

OŠIŠALA SAM SE DO GLAVE: Zorica Brunclik uradila šok potez zbog Kemiša, otkrila nepoznate detalje iz braka

Domaći

JA SAM UZ NJIH! Biljana Vujović se oglasila za Pink.rs nakon raskida veridbe Luke i Aneli, pa priznala da jedva čeka POMIRENJE: Pomenula PREVARU i otk

Domaći

REKLA SAM MU DA VODI RAČUNA... Ena Čolić otkrila da li očekuje da je Peja veri, pa se zahvalila Zlati Petrović: Bog me je pogledao! (VIDEO)