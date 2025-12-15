Narednih nedelju dana će goreti: Aneli poslala Luku u izolaciju sa ovom vatrenom crnkom, on pregoreo od besa! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi izabrala svoje ovonedeljne potrčke, a ona je u izolaciju poslala Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Nek se podigne Filip, Anita, Janjuš, Zorica, Lukica, Kačavenda, Miki, Maja, Terza, Mina, Sofija, Milan. Ovo ovde je teški svingeraj i pozdrav za Stanislava, šalim se naravno. Može da sedne Miki, Janjuš i Kačavenda, kao i Zorica. Vidim da su se počeli muvati Sara i Murat, ali oni neka sednu. Isto tako može da sedne Asmin i ostaju Maja, Luka, Đukić i Anita. Svi su lepi, ali Maja može da sedne jer je operisana. Filip i Anita su se mazili i bili u kombinaciji, ali meni nije normalno da dva drugara koja se toliko dugo druže onda menjaju devojke. Rešila sam da ovonedeljni moji potrčci budu Luka i Anita - rekla je Aneli.

- Pu u usta te j*bem ona seljačka - rekao je Luka.

- Hoćeš vodu ili majonez? - upitala je Aneli.

- U utorak ću ti pokazati majonez - rekao je Luka.

