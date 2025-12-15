AKTUELNO

Zadruga

Narednih nedelju dana će goreti: Aneli poslala Luku u izolaciju sa ovom vatrenom crnkom, on pregoreo od besa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Povukla šok potez!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi izabrala svoje ovonedeljne potrčke, a ona je u izolaciju poslala Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

pročitajte još

Danas su pale maske: Luka i Alibaba zbog Janjuša pokazali pravo stanje emocija prema Aneli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Nek se podigne Filip, Anita, Janjuš, Zorica, Lukica, Kačavenda, Miki, Maja, Terza, Mina, Sofija, Milan. Ovo ovde je teški svingeraj i pozdrav za Stanislava, šalim se naravno. Može da sedne Miki, Janjuš i Kačavenda, kao i Zorica. Vidim da su se počeli muvati Sara i Murat, ali oni neka sednu. Isto tako može da sedne Asmin i ostaju Maja, Luka, Đukić i Anita. Svi su lepi, ali Maja može da sedne jer je operisana. Filip i Anita su se mazili i bili u kombinaciji, ali meni nije normalno da dva drugara koja se toliko dugo druže onda menjaju devojke. Rešila sam da ovonedeljni moji potrčci budu Luka i Anita - rekla je Aneli.

pročitajte još

Zašto si to uradio, svi mi se smeju jer trčim za tobom?! Boginja priznala emocije Luki, on joj ušao pod kožu: Radije bih sedeo s tobom nego išao u hot

- Pu u usta te j*bem ona seljačka - rekao je Luka.

- Hoćeš vodu ili majonez? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- U utorak ću ti pokazati majonez - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Anđelo pao u zaborav?! Anita okrenula novi list, pa otvoreno flertovala sa Matejom: Varnice sevaju na sve strane! (VIDEO)

Domaći

Na dan kada slavi sinu drugi rođendan: Marija Šerifović se odlučila na ovaj potez! Fanovi u neverici

Domaći

Terza poslao poruku Sofiji: Nije prošao ni dan od Miličinog odlaska, a on nastavlja po starom! (VIDEO)

Domaći

DIGLA SIDRO I PRIHVATILA PORAZ: Miljana odustala od Zole, nakon HAOSA sa Stefani odlučila da se skroz DISTANCIRA od njega! (VIDEO)

Zadruga

Kristina Buđevac dotakla dno: Natrtila se i zadnjicom pokušala da namami Gastoza, evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Zadruga

KIPTI OD BESA: Aneli kivna na Luku jer joj danas nije posvetio dovoljno pažnje! (VIDEO)