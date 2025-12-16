AKTUELNO

Zadruga

Moj miris voli najviše na svetu, naša beba će imati takav: Luka ne prestaje da se blamira, samo što ne zamoli Aneli za pomirenje! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Od ovoga nema dalje!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a prva tema bio je haotičan odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ja počinjem da mislim da su se Luka i Aneli dogovorili, kako je moguće da ovoliko sebi dozvoljavaju? Aneli je malo skrenula s puta, ali mislim da su joj se u tome vratila emocije prema Asminu. Mislim da joj nedostaje takav život i takva persona. Odmah sam pomislila kad je Luki dala pet hiljada da bi se pomirila sa njim jer mislim da joj je on ovde slamka spasa - govorila je Vanja.

- Čega slamka spasa? Čovek me ovde uništavao i flertovao, ja sam sebi spas da se osvojim od njega - rekla je Aneli.

- Ona moj miris voli najviše na svetu i jedva čeka da naša beba ima takav miris - dodao je Luka.

- Verujem da će Aneli i Luka da se pomire - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja ti, Bebice - poručila je ona.

- Je l' si normalan da mi pređe preko onog klipa iz hotela? - pitao je Luka.

- Ja se sa Janjušem zezam, porodica se vraća i sin nam je narastao, pa ga sutra vodimo kod psihijatra - pričala je Aneli.

- Ovo što je Aneli stavila Luku u izolaciju želi sebi da potvrdi neke stvari, a ne jer misli ne znam šta. Ona očekuje neku komunikaciju - pričao je Macanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

