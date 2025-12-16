Sad je sve jasno: Aneli obuzele emocije, jedva dočekala da ponovo uzjaše Alibabu! (VIDEO)

Spopala ga u spavaćoj sobi!

Aneli Ahmić uletela je u sobu za Asminom Durdžićem kako bi saznala zbog čega je bio intiman sa njom, a onda je u naletu emocija skočila na njega i bacila ga na krevet.

- Što se smeješ? - pitala je Aneli.

- Nisam znao šta da kažem - rekao je Asmin.

- Zato si mi vezu kao pokvario? Ti si meni rekao da sam ti se ja usr*la u vezu sa Stanijom. Kunem ti se, ti si bolestan. Ja ću da ti j*bem mamu, konjino jedna odvratna. Ti si meni namenski razj*bao vezu - govorila je Aneli.

- Evo izvini - dodao je on.

- Boli me k*rac, klošaru jedan. Ti ćeš meni da se us*ravaš u vezu, zašto? Ja tebe najozbiljnije pitam, hoću sad da pričam sa tobom - pričala je Aneli.

Autor: A. Nikolić