Čudi me da se opustila kad zna koliko sam gadan kad se svetim: Alibaba novim poniženjem zakucao Aneli za dno, od ovoga nema dalje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nova tura poniženja!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za osobu koja uvek priča istinu, pa makar i na svoju štetu.

- Na trećem mestu nalazi se Asmin Durdžić - rekao je Milan.

- Za stvari koje su istina da, ali mislim da ih je malo rečeno ovde kojih je potvrđeno napolju za Aneli. Mislim da se ovo najviše odnosi na odnos sa Aneli kada je rekao da hoće da bude dobar s njom zbog deteta, ali to je to - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je u pitanju priznanje da je tukao i varao, ali je ipak priznao iako je to na njegovu štetu - rekao je Luka.

- Aneli je dugo živela sa mnom i bilo mi je čudno da se nije setila koliko sam gadan kad se svetim - rekao je Alibaba.

- Na drugom mestu nalazi se Anita - rekao je Milan.

- Slažem se s tim, evo mogu da navedem odnos sa Filipom Đukićem - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve što radim, radim na svoju štetu i to je tako - rekla je Anita.

- Na prvom mestu nalazi se Anđelo Ranković - rekao je Milan.

- Mislim da se radi o situaciji s Anitom kada sam pričao sve iskreno i sebi naneo štetu - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

