SINULA IM IDEJA: Filip i Luka zatražili poseban zadatak od Toše, pa Vujović otkrio da će večeras Aneli spremiti PAKLENU OSVETU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavili sve karte na sto!

Robot Toša obavio je razgovor sa Lukom Vujovićem i Filipom Đukićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, Filip i ja smo planirali da uradimo jedan zadatak. Želeli smo da ronimo u bazenu, neophodna su nam ronilačka odela. Želimo da pronađemo sve stvari koje su se ikada zagubile - kazao je Luka.

- Luka, ti bi mogao malo i da zaplešeš kad izađeš iz vode - rekao je Toša.

- Kad bre, kako miskiš? - upitao je Luka.

- Šalim se, Luka... - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, da li si slušao jutros razgovor mene i Anite? - upitao je Luka.

- Fićo, da li ti je neprijatno? - upitao je Toša.

- Ne, nije - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svašta nešto smo pričali. Pričali smo Aneđeli, Aneli, Filipu...o brojnim temama - kazao je Luka.

- Tošo, moram da ti priznam da se plašim samo da ne napravim neku glupost. Samo da se ne pomirim sa Aneli, da joj ne priđem. Provodiću vreme sa Majom i Anitom, ako se ne bude Fića ljutio - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

