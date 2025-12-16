SINULA IM IDEJA: Filip i Luka zatražili poseban zadatak od Toše, pa Vujović otkrio da će večeras Aneli spremiti PAKLENU OSVETU! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!
Robot Toša obavio je razgovor sa Lukom Vujovićem i Filipom Đukićem.
- Tošo, Filip i ja smo planirali da uradimo jedan zadatak. Želeli smo da ronimo u bazenu, neophodna su nam ronilačka odela. Želimo da pronađemo sve stvari koje su se ikada zagubile - kazao je Luka.
- Luka, ti bi mogao malo i da zaplešeš kad izađeš iz vode - rekao je Toša.
- Kad bre, kako miskiš? - upitao je Luka.
- Šalim se, Luka... - rekao je Toša.
- Tošo, da li si slušao jutros razgovor mene i Anite? - upitao je Luka.
- Fićo, da li ti je neprijatno? - upitao je Toša.
- Ne, nije - kazao je Filip.
- Svašta nešto smo pričali. Pričali smo Aneđeli, Aneli, Filipu...o brojnim temama - kazao je Luka.
- Tošo, moram da ti priznam da se plašim samo da ne napravim neku glupost. Samo da se ne pomirim sa Aneli, da joj ne priđem. Provodiću vreme sa Majom i Anitom, ako se ne bude Fića ljutio - kazao je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.