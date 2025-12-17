Đukiću će pozliti: Aniti i Luki kočnice totalno popustile, pao poljubac! (VIDEO)

Izdao ga drugar!

Luka Vujović i Anita Stanojlović pristai su da se poljube kako bi od robota Toše dobili par piva, a oni su tražili da to njihovi cimeri ne saznaju.

- Tošo, mislim da se Maja naljutila jer smo se ceo dan dogovarali da idemo kod Drveta - rekao je Luka, a u tom trenutku je naišla Maja:

- Tošo, želim da mi uvedeš muškarca koji nije povezivan ni sa jednom ženom ovde, a ovim folirantima samo daj alkohol da pokažu ko su i šta su - rekla je Maja.

- Ti si sad ladno ljuta? Čekao sam te, ali se Drvo nije javilo - rekao je Luka.

- Meni ovo deluje kao da je Maja ljubomorna, a on se pravda - rekla je Anita.

- I meni, ajde se vas dvoje poljubite - rekao je Toša.

- Može ako ćeš da čuvaš tajnu i nemoj da nas odaš - rekao je Luka.

- Dogovoreno - rekao je Toša, a njih dvoje su se poljubili:

- Nemoj da si nekom rekao - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić