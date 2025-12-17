AKTUELNO

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo pušionicu! Sandra Todić podivljala, pa napala Boru i Anastasiju: Pljušte uvrede (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Anastasija Brčić i Bora Santana celo veče su proveli zajedno, te su se i tako pomirili, a ovom prilikom napala ih je Sandra Todić, koja nije štedela reči.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, ona ih je sve vreme vređala, a obezbeđenje je preplavilo dnevni boravak, kako ne bi sukob eskalirao.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je Anastasija otišla u pušionicu, Sandra je doletela za njom, pa su tako nastavili žestok verbalni okršaj, ali je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

