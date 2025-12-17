Obezbeđenje preplavilo pušionicu! Sandra Todić podivljala, pa napala Boru i Anastasiju: Pljušte uvrede (VIDEO)

Haos na sve strane!

Anastasija Brčić i Bora Santana celo veče su proveli zajedno, te su se i tako pomirili, a ovom prilikom napala ih je Sandra Todić, koja nije štedela reči.

Naime, ona ih je sve vreme vređala, a obezbeđenje je preplavilo dnevni boravak, kako ne bi sukob eskalirao.

Kako je Anastasija otišla u pušionicu, Sandra je doletela za njom, pa su tako nastavili žestok verbalni okršaj, ali je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić