Zadruga

Pogledajte žestok nalet strasti Boginje i Filipa: Vrele scene iz kreveta i vatačina kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu mogli da se obuzdaju!

Kada su drugi cimeri utihnuli u san, Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja prepustili su se strastima u krevetu.

Foto: TV Pink Printscreen

Prvo su počeli sa ljubljenjem, ali se Filip ubrzo bacio u akciju, te je zavukao ruke ispod jorgana, a Boginja je odmah pokazala svoje oduševljenje.

U jednom trenutku Filip je podigao jorgan, kako se ne bi videlo šta se zbiva ispod pokrivača. Mnogi sumnjaju da je Boginja tog trenutka zadovoljila Filipa, a da li se to zaista desilo, znaće samo njih dvoje.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

