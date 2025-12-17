Pogledajte žestok nalet strasti Boginje i Filipa: Vrele scene iz kreveta i vatačina kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Nisu mogli da se obuzdaju!

Kada su drugi cimeri utihnuli u san, Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja prepustili su se strastima u krevetu.

Prvo su počeli sa ljubljenjem, ali se Filip ubrzo bacio u akciju, te je zavukao ruke ispod jorgana, a Boginja je odmah pokazala svoje oduševljenje.

U jednom trenutku Filip je podigao jorgan, kako se ne bi videlo šta se zbiva ispod pokrivača. Mnogi sumnjaju da je Boginja tog trenutka zadovoljila Filipa, a da li se to zaista desilo, znaće samo njih dvoje.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić