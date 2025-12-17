AKTUELNO

Pljušte poljupci: Luku baš pogodilo što je ostao bez prijatelja Filipa, odmah u krevetu dohvatio Anitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sevaju ljubavne varnice!

Luku Vujović imao je žestok sukob sa Filipom Đukićem zbog Anite Stanojlović, ali to nije uticalo da on promeni svoj odnos sa pobednicom sedmne sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje su dobili žestoke osude cimera zbog avog odnosa, ali to ih nije poremetilo, pa su se odmah zavukli u krevet u izolaciji. Njih dvoje nisu prestajali da se grle i dodiruju, a poljupce su na sve moguće načine pokušavali da sakriju od kamere.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

