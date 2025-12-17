Pljušte poljupci: Luku baš pogodilo što je ostao bez prijatelja Filipa, odmah u krevetu dohvatio Anitu! (VIDEO)

Sevaju ljubavne varnice!

Luku Vujović imao je žestok sukob sa Filipom Đukićem zbog Anite Stanojlović, ali to nije uticalo da on promeni svoj odnos sa pobednicom sedmne sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Njih dvoje su dobili žestoke osude cimera zbog avog odnosa, ali to ih nije poremetilo, pa su se odmah zavukli u krevet u izolaciji. Njih dvoje nisu prestajali da se grle i dodiruju, a poljupce su na sve moguće načine pokušavali da sakriju od kamere.

Autor: A. Nikolić