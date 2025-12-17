Ponosno nosi titulu utorak devojke: Boginja dočekala da Filip okrene novi krug, nakon vrele noći sa njim donela važnu odluku! (VIDEO)

Da li će sad uploviti u vezu?

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njih dvojica ugostili su Tanju Boginju koja je odgovorila na žestoka pitanja Lepog Miće.

- Imaš li malo ponosa? - pitao je Bora.

- Imam, uradila sam sve što sam htela i bolje da idem tamo gde su emocije nego gde je fejk odnos. Moje emocije su kod tvog kolege, a ne kod Luke. To je tako od početka. Ja sam kao svaka povređena devojka išla i malo flertovala, a kad god legnem razmišljam i mislim da je bolje da ne lažem sebe i da bude kako jeste zapravo. Ne želim odnose sa ostalim muškarcima, a tu ne mislim na Filipa - govorila je Boginja.

- Videćemo, ja ništa ne isključujem - rekao je Filip.

- Da li vidiš razliku između sebe i utorak devojaka? - pitao je Bora.

- Vidim, ja se nisam j*bala - dodala je Boginja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić