METEŽ U BELOJ KUĆI: Ivan silnim provokacijama uspeo da izazove Asminovu burnu reakciju! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Asminu Durdžiću.

- Da li je Elita učinila svoje, pa Aneli i ti ne možete jedno bez drugog? - glasilo je pitanje.

Jeste. Ovako kako naš odnos sada izgleda, treba uvek da bude. Ono što se desilo pre tri nedelje, onaj odnos, bio je naša najveća sramota. Ranije sam pokušavao da spustim loptu sa njom, ali nije mi polazilo za rukom - rekao je Asmin.

- Šta priželjkuješ od vašeg odnosa? - upitao je voditelj.

- Samo da se ne vređamo i imamo normalan odnos. Grofica i Sita mene ne zanimaju. Da nemamo Noru, ja sa Aneli ne bih imao potrebu da razgovaram, ali ovako su Nora i ona deo mog života zauvek. Ja sam samac, volim da živim sam, ne mislim o nekom odnosu. Ja da volim Aneli, da imam potrebu da živim sa njom, bio bih sa njom - rekao je Asmin.

- Ti si pre nekoliko dana najstrašnije ponizio Aneli. Govoriš da treba da poštuje sebe, a ti si je odveo u krevet i time pokazao svima nama kakava je ona zapravo. Priča o detetu, kako treba da se kao ljudi izmire, a čini sve da se Aneli svima ogadi - dodala je Matora.

- Imam ja pravo na grešku - kazao je Asmin.

- Grešiš na dva dana - rekao je Ivan.

- Sisaj ku*ac - dodao je Asmin.

- Neka ti tata sisa ku*ac - istakao je Ivan.

Autor: S.Z.