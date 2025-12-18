AKTUELNO

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Ivan silnim provokacijama uspeo da izazove Asminovu burnu reakciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je Elita učinila svoje, pa Aneli i ti ne možete jedno bez drugog? - glasilo je pitanje.

Jeste. Ovako kako naš odnos sada izgleda, treba uvek da bude. Ono što se desilo pre tri nedelje, onaj odnos, bio je naša najveća sramota. Ranije sam pokušavao da spustim loptu sa njom, ali nije mi polazilo za rukom - rekao je Asmin.

- Šta priželjkuješ od vašeg odnosa? - upitao je voditelj.

- Samo da se ne vređamo i imamo normalan odnos. Grofica i Sita mene ne zanimaju. Da nemamo Noru, ja sa Aneli ne bih imao potrebu da razgovaram, ali ovako su Nora i ona deo mog života zauvek. Ja sam samac, volim da živim sam, ne mislim o nekom odnosu. Ja da volim Aneli, da imam potrebu da živim sa njom, bio bih sa njom - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si pre nekoliko dana najstrašnije ponizio Aneli. Govoriš da treba da poštuje sebe, a ti si je odveo u krevet i time pokazao svima nama kakava je ona zapravo. Priča o detetu, kako treba da se kao ljudi izmire, a čini sve da se Aneli svima ogadi - dodala je Matora.

- Imam ja pravo na grešku - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Grešiš na dva dana - rekao je Ivan.

- Sisaj ku*ac - dodao je Asmin.

- Neka ti tata sisa ku*ac - istakao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Džehva podelila nedeljna zaduženja, učesnici na sve načine pokušavaju da izbegnu čišćenje! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Sanja ušla u sukob sa Jordankom, Ivan brutalno isprozivao cimerke, pa indirektno ponizio Aleksandru!

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Asmin i Ivan BRUTALNO zaratili! Svađom zatresli zidove Bele kuće! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Učesnici zaratili zbog budžeta, Korda sateran u ĆOŠAK! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Asmin pokušao da izazove Antitinu reakciju, pa dobio hladan tuš! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI! Ivan nastavio sukob sa Kačavendom, pa istakao da Anđela krije mišljenje o njoj kao zmija noge: NEMATE MU*A DA KAŽETE JEDNA DRUGOJ