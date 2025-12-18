ZAPENIO KAO NIKADA: Terza zapenio na Luku, šokiran što ga je umešao u njegovu svađu sa Matorom i Draganom (VIDEO)

Ne zna šta ga je snašlo!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Luku Vujovića:

- Što sada svi moraju da ćute da se Dragana pre ulaska drpala sa Jaškom i sa Terzom, svi znamo da se Terza isprstenjačio?

- Nije sada primerno to da se priča, ja sam to rekao u svađi - rekao je Luka.

- Jako je ružno da ti mešaš mene u svađu - rekao je Terza.

- Jako je ružno to što si ti njen drug rekao to - rekao je Anđelo.

- Jeste jako ružno - dodao je Luka.

- On je koristio Jovanu, i onda je to pričao. ja sam mu sve vratila jer ne dam da neko vređa mene ili Matoru - rekla je Dragana.

- Moram da kažem da Jovani uvek ovako bude, opet ima pogrešne izbore idealizuije ljude, a ne zaslužuje te reči - rekao je Bora.

- On meni nije prijatelj, jer da mi je prijatelj ja bih bila na veridbi, rođendanu. Meni je samo prijatelj ovde Ivan Marinković, a ja sam Luki uzvratila kao nikome - dodala je Matora.

Autor: N.B.