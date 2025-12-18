AKTUELNO

Zadruga

TREBA DA TE JE SRAMOTA: Kačavenda nikad surovija prema Luki, stala uz Aneli nakon što ju je Vujović prozvao (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imala šta da kaže!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Aneli Ahmić:

- Aneli kažeš Luka ispalnirao sve napolju, a da li je ispalnirao se*s sa Asminom?

- Ne, to nije, ali on je sve ostali isplanirao. Se*s sa Asminom nije bio ni u planu, niti se desilo, a Luka je lažov, glumac, manipulator , sve dogovor sa režiserkom - rekla je Aneli.

- MOja majka nikada nije ništa znala ništa a eto desilo se - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka rekao si da je Aneli jela za džabe, a ona ima sve - glasilo je pitanje za Luku.

- Ja imam kuma koji mi je krstio sina, a on nam je sve dao, a ona ga je ocrnila, sedela je u njegovom lokalu,a nije platila ništa,. - rekao je Luka.

- Ovo je sramota, kako te nije sramota da pričaš tako o ženi sa kojim si živeo i koju si verio kako jede i pije za džabe, užaš - rekla je Milena.

- Ovo je sve njegov obraz, zamislite da mu ja govorim šta je on radio sve kod mene - rekla je Aneli.

- Ovo je sramota - rekla je Milena opet.

- Ja sam bio sa drugoplasiranom, sada sam sa prvoplasiranom - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

''KLASIČNA KADRUŠA'' Nakon što ju je Lakić prozvao tokom podele budžeta, za Pink.rs se oglasila Vanja Živić i brutalno odgovorila bivšem cimeru: NAJVE

Domaći

PREKO OVOGA JOJ NE PRELAZI: Nada Topčagić otkrila da obožava Desingericu, pohvailia Viki i setila se reči njenog oca, a onda priznala da ju je Zorica

Domaći

Nakon što su je optužili da je u dogovoru sa Asminom i Majom, hitno se oglasila Stanija Dobrojević: Poslala brutalnu poruku hejterima (FOTO)

Domaći

On je nju sputavao: Jelena otkrila da je procvetala nakon što se rešila Ivana Marinkovića, priznala da zbog njega nije uspela ranije da KUPI STAN (VID

Domaći

ODREKAO SE DETETA JAVNO, TRAŽIO DNK, PA SE NIJE POJAVIO: Sita nikad BRUTALNIJE odgovorila Staniji i Asminu! Stala u zaštitu Aneli i Nore, pa poručila:

Domaći

OBRATILA JOJ SE KAO NIKADA DO SADA! Miona majka poslala ćerki poruku koja je mnoge RASPLAKLA! Ovo je dokaz da i dalje ne podržava nju i Ša: KO TE VOLI