TREBA DA TE JE SRAMOTA: Kačavenda nikad surovija prema Luki, stala uz Aneli nakon što ju je Vujović prozvao (VIDEO)

Imala šta da kaže!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Aneli Ahmić:

- Aneli kažeš Luka ispalnirao sve napolju, a da li je ispalnirao se*s sa Asminom?

- Ne, to nije, ali on je sve ostali isplanirao. Se*s sa Asminom nije bio ni u planu, niti se desilo, a Luka je lažov, glumac, manipulator , sve dogovor sa režiserkom - rekla je Aneli.

- MOja majka nikada nije ništa znala ništa a eto desilo se - rekao je Luka.

- Luka rekao si da je Aneli jela za džabe, a ona ima sve - glasilo je pitanje za Luku.

- Ja imam kuma koji mi je krstio sina, a on nam je sve dao, a ona ga je ocrnila, sedela je u njegovom lokalu,a nije platila ništa,. - rekao je Luka.

- Ovo je sramota, kako te nije sramota da pričaš tako o ženi sa kojim si živeo i koju si verio kako jede i pije za džabe, užaš - rekla je Milena.

- Ovo je sve njegov obraz, zamislite da mu ja govorim šta je on radio sve kod mene - rekla je Aneli.

- Ovo je sramota - rekla je Milena opet.

- Ja sam bio sa drugoplasiranom, sada sam sa prvoplasiranom - dodao je Luka.

Autor: N.B.