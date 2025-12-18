NEĆE SE DESITI NIŠTA MEĐU NAMA: Aneli i Asmin tvrde da odnos neće podići na viši nivo, a osmehe s lica ne skidaju kad su zajedno! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Da li ste spremni da obnovite vašu vezu? - glasilo je pitanje.

- Ne. Desilo se to što se desilo ponovo, osećam se kao utorak devojka, ali stvarno se ništa neće desiti ništa. Ne želim sa njim da imam taj tip odnosa. Bili bi dva dana u vezi i rastali se - kazala je Aneli.

- Ne planiramo vezu nikakvu. Planiramo na Kubu da odemo ona, Anđelo, jedna osoba i ja - rekao je Asmina.

Naredno pitanje postavljeno je Bori Santani.

- Da li ćeš nastaviti da tolerišeš Anastasiju? Mala baš kida živce - glasilo je pitanje.

-Da, hoću. Veoma mi je teška, divlja je, a to je meni zanimljivo. Meni je sve bilo na dohvat ruke, pa mi je sad odnos sa njom veoma zanimljiv - rekao je Bora.

