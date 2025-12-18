AKTUELNO

EVO ŠTO SU SPUSTILE LOPTU: Aneli i Maja progovorila o prijateljstvu, rešile da sve stave po strane (VIDEO)

Nerelano!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Maju Marinković i Aneli Ahmić:

- Koga vas dve mažete da ste se kao pomirili?

- Jesmo, to se spontano desilo - rekla je Aneli.

- Iskreno desilo se pre mesec i po dana.Iskreno bilo je tu svega, ali sam ja nju branila u nekim sukobima - rekla je Maja, pa je dodala:

- Ja jesam namazana životno, a sa Aneli komentarišem sve.

- Ja sam komentarisala da se moj odnos sa Anitom kometarisao gore nego MAja i Aneli. Ja iskreno smatram da kod njih dođe do pucanja, ali eto videćemo - rekla je Mina.

- Majo zašto si se noćas naljutila na Luku? - glasilo je pitanje,.

- Već sam rekla, dogovorili smo se da idemo kod Drveta, ali on je bio sa Anitom, i tada je krenuo da me vređa jer ja nisam htela da igram igrice - rekla je Maja.

- Nije istina ovo što je Maja rekla, ja sam čekao preko pola sata, nismo se Anita i ja tada poljubili, već nakon toga. To nije bilo fer - rekao je Luka,.

- Ja sam ponosan na Maju, ona ne da da bude nečija igračka, želim da ostane ovakva kakava je ste, ona je kraljica, a ja ću da je volim još više - rekao je Asmin.

- Ma beži bre - rekla je Maja.

Nakon toga Anita je otkrila zbog čega komunicira sa Ivanom Marinkovićem koji je vređao Anđela:

- Ivan i ja ne komentarišemo Anđela - rekla je Anita.

- To je sve jasno, Ivan je moj največi neprijatelj, a ona pije kafu sa njim - dodao je Anđelom.

- Ti mene ne zanimaš - rekla je Anita.

- Hvala Bogu - dodao je Anđelo.

