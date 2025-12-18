AKTUELNO

Zadruga

ON JE MENI KAO BALON: Pečenica prozvao Bebicu, a onda je došlo do suočavanja Milene i Dušice (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerealno!

Usledilo je naredno pitanje koje je voditelj pročitao Iliji Pečenici:

- Zašto ismejavaš Bebicu po pitanju fizičkog izgleda?

- Nisam, rekao sam samo da mi mi on liči na balon, on meni tako deluje kao čovek. On je meni beskoristna masa - rekao je Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dušice je l zbog Janjuša toliko hejtuješ i blatiš kumu? - glasilo je naredno pitanje.

- Ja nju ne blatim, nas dve smo čak i jutros imale sukob ali je nisam, blatila - pravdala se Dušica.

- Mene ne zanima šta se priča, ja sam njoj u lice rekla, ona je meni pala u očima, ušla kao gospođa a izneli je - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ONA MANIPULIŠE SA NJIM: Milena i Maja usaglašene protiv Teodore, ubeđene da namerno ponižava Bebicu (VIDEO)

Zadruga

VRATI OTETO, STRAŠNI SUD JE BLIZU: Miljana UPOZORILA Bebicu da će ga stići svi grehovi, pa je on otkrio kako je provalio Teodoru i Gačića! (VIDEO)

Domaći

SRAMNO PONAŠANJE: Teodora blati Bebicu nakon što je video kako je Asmin mazi po butini, Maja šokirana njenim postucima, Filip preko toga ne prelazi (V

Domaći

'TO JE PATOLOGIJA' Janjuš otkrio ko je više lagao tokom sinoćnjeg suočavanja Aneli i Asmina, jedna stvar NIKOME NIJE JASNA! (VIDEO)

Zadruga

RAT BIVŠIH PRIJATELJA! Milena dala mali budžet Munjezu, on zapenio, a onda je ZAVLADAO MUK kada je Samir konačno rešio da progovori! Brutalno poniženj

Farma

Pljušte uvrede: Peca i Aleksandra zaratili kao nekada, on je optužio da krije hranu (VIDEO)