ON JE MENI KAO BALON: Pečenica prozvao Bebicu, a onda je došlo do suočavanja Milene i Dušice (VIDEO)

Nerealno!

Usledilo je naredno pitanje koje je voditelj pročitao Iliji Pečenici:

- Zašto ismejavaš Bebicu po pitanju fizičkog izgleda?

- Nisam, rekao sam samo da mi mi on liči na balon, on meni tako deluje kao čovek. On je meni beskoristna masa - rekao je Pečenica.

- Dušice je l zbog Janjuša toliko hejtuješ i blatiš kumu? - glasilo je naredno pitanje.

- Ja nju ne blatim, nas dve smo čak i jutros imale sukob ali je nisam, blatila - pravdala se Dušica.

- Mene ne zanima šta se priča, ja sam njoj u lice rekla, ona je meni pala u očima, ušla kao gospođa a izneli je - rekla je Milena.

Autor: N.B.